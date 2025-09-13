Topo

Autoridades pressionam por pena de morte para assassino de Kirk

13/09/2025 05h30

Autoridades norte-americanas estudam pedir pena de morte a Tyler Robinson, suspeito de assassinar o ativista Charlie Kirk.

O que aconteceu

Documentos relativos à prisão de Robinson mostram movimentos nesse sentido. Segundo a NBC, entre os crimes listados está homicídio qualificado, que é passível de pena de morte em Utah, estado onde ocorreu o crime. Os métodos de execução no estado são injeção letal ou fuzilamento.

Há critérios a serem cumpridos para permitir a sentença. Colocar mais pessoas além da vítima em risco é um deles.

Depoimento de agente anexado ao processo descreve "grave risco de morte" a "muitas pessoas". Kirk foi assassinado anteontem, enquanto discursava para uma multidão em uma universidade em Utah.

Robinson foi preso ontem sem direito a fiança. Ele recebeu acusações estaduais —nos EUA, pessoas podem ser processadas pelas mesmas ações nos âmbitos estadual e federal.

Presidente e governador pediram pena de morte

Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou o republicano.

Governador de Utah, Spencer Cox, fez declaração no mesmo sentido. Ele disse que as autoridades estaduais "buscarão a pena de morte" para Robinson. Também conforme Cox, acusação deve ser apresentada "no início da próxima semana".

