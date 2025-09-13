Pai é absolvido quase 3 anos após matar motorista que atropelou seu filho

Após 998 dias, Dedilson Oliveira de Souza, 44, foi absolvido na quarta-feira pela Justiça do Estado de Goiás. Em dezembro de 2022, Dedilson matou a pedradas Francilei da Silva de Jesus, em Goiânia, depois de ver seu filho ser atropelado e morto pelo homem, que estava embriagado.

O que aconteceu

Delegado responsável diz que Justiça falhou ao levar homem a julgamento. "Ao final do inquérito, vimos que Dedilson era um homem sem passagem pela polícia, trabalhador e que havia perdido um filho. Não tinha como esperar outra atitude dele", afirmou Carlos Alfama ao UOL. Na conclusão do inquérito, a Polícia Civil sugeriu não indiciar o homem.

Dedilson estava vendendo balas com o filho, Danilo, quando o menino foi atropelado. O veículo virou no cruzamento em alta velocidade e atingiu o filho do trabalhador. Dedilson conseguiu desviar com um pulo. Danilo, seu filho, morreu esmagado entre o carro e uma árvore. Diante da situação, o homem matou o motorista do carro, que estava alcoolizado, com 11 pedradas.

Parecia que nunca teria fim. É como se acabasse um pesadelo

Dedilson Oliveira de Souza

Advogado diz que nunca trabalhou em um processo parecido. "Foi um sofrimento. Acompanhei o caso desde o início. Eu estava representando uma outra ação, à época, quando vi Dedilson e sua família juntando moedas para contratar um advogado. Assim que tomei conhecimento da situação, ofereci meu serviço gratuitamente para ajudá-lo", conta Alan Araújo Dias.

Trauma

Dedilson deixou Goianira após o incidente. Segundo contou ao UOL, ele tinha duas casas: uma em Amaralina, no interior de Goiás, e outra em Goianira, na região metropolitana. "Foi terrível. São quase três anos. A gente resiste porque é forte, mas quem me via na rua até achava que eu estava doido. Eu perdi quase trinta quilos."

Outro advogado da defesa, Danilo Franquilino contou que a volta para Amaralina quase custou a prisão de Dedilson. "O maior sofrimento da pessoa, que eu acompanho, há vários anos como advogado, é a demora do processo. Eu nunca atuei em nenhum fato parecido. Foi uma experiência chocante e dolorosa", disse o advogado.

Para Franquilino, contudo, era necessário que o caso fosse levado a julgamento. "Eu entendo que era necessário, pela complexidade do caso e por ter havido o assassinato, a avaliação em julgamento. Mas este era um processo que não precisava passar da pronúncia."

O dia da tragédia

No dia 17 de dezembro, Dedilson saiu de Goianira para vender balas em Goiânia. As cidades são vizinhas. Após o dia de trabalho, o homem, acompanhado de seu filho mais novo, Danilo, organizava seus itens para voltar até sua casa, onde encontraria a esposa.

Francilei deixava uma festa na empresa onde trabalhava. O inquérito da Polícia Civil apontou que ele bebeu por cinco horas antes de deixar o evento. No carro, segundo o delegado Carlos Alfama, havia um copo térmico com bebida alcoólica. O motorista, ao fazer uma curva para entrar na Avenida Pirineus, acertou Danilo. O menino de oito anos foi prensado contra uma árvore e morreu na hora. Francilei tentou fugir e foi impedido pelo pai do menino.

Após um soco que a vítima, Dedilson pegou uma pedra e acertou a cabeça do homem por 11 vezes. Francilei chegou a ser levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde ficou internado por três dias, mas não sobreviveu. Até hoje, Dedilson diz-se arrependido. "É uma situação tão ruim, que eu não desejo nem para o meu inimigo mais mortal", desabafou.

Agora, com "coração mais aliviado", o homem pretende seguir sua vida em Amaralina. Ele trabalha como agricultor familiar, mas conta que ainda sente-se perseguido. "Até hoje, meu maior medo é de carro. Não consigo ficar perto do trânsito. Por isso, eu voltei para Amaralina, para ficar no meio do mato", disse. Após a absolvição, Dedilson reforçou que "tudo está nas mãos de Deus".