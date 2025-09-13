Topo

'Velozes e Furiosos': polícia de SP investiga rachas com carros de luxo

do UOL

Colaboração para o UOL

13/09/2025 11h59

Dois carros de luxo de um influenciador digital suspeito de promover rachas na capital foram apreendidos na operação 'Velozes e Furiosos' na sexta-feira (12).

O que aconteceu

Carros apreendidos são avaliados em quase R$ 8 milhões. Uma BMW/M2 Competition e uma Lamborghini/Aventador foram levadas ao 15° Distrito Policial no Itaim Bibi, que apura o crime de racha na região.

Influenciador se nomeava como 'Bruce' em alusão a personagem do Batman e exibia carros nas redes. Gabriel Ciate, também conhecido como GB Ciate, compartilhava manobras com os carros no Instagram, YouTube e TikTok, acumulando mais de 70 mil seguidores.

Vídeos mostram Gabriel em vias da capital paulista. Apesar de ter deletado os conteúdos do perfil do Instagram após a operação, Gabriel é marcado em diversos conteúdos que mostram arrancadas e manobras com seus carros.

Polícia ainda apura envolvimento de outros participantes nos rachas. O delegado Rodrigo Costa afirmou ao SBT News que a investigação está "embrionária", e que apenas o mandado de busca e apreensão foi expedido até o momento. O UOL busca contato com a defesa de Gabriel Ciate.

A prática do racha é crime com punição de dois a quatro anos de reclusão. O Código de Trânsito também considera ilegais manobras como o "drift", que são realizadas nos vídeos publicados pelo influenciador.

@gbciate

Dear Bruce…🦇🥺 SVJ n GTS on the Gotham City stretch!

♬ som original - Bruce

