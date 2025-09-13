Topo

OLP inicia desarmamento em maior campo de refugiados do Líbano

13/09/2025 10h51

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) começou, neste sábado (13), a entregar armas encontradas no campo de refugiados de Ain al-Helouh ? o maior do Líbano ? ao Exército libanês. Esta primeira remessa faz parte de um plano do governo para desarmar guerrilhas, que entrou em vigor em agosto. 

Durante uma visita a Beirute, em maio, o presidente palestino Mahmoud Abbas chegou a um acordo com o presidente libanês, Joseph Aoun, para entregar todas as armas dos campos palestinos às autoridades.

O Líbano abriga aproximadamente 222 mil refugiados palestinos, segundo a ONU, a maioria dos quais vive em campos. Por meio de um acordo, organizações palestinas controlam esses campos, nos quais o Exército libanês não entra.

Em comunicado, o Exército afirmou ter recebido "cinco caminhões carregados com armas do campo de Ain al-Helouh", no sul do Líbano, e "três caminhões do campo de Beddawi", no norte do país. "A entrega incluiu vários tipos de armas, projéteis e munições."

Veículos e soldados libaneses foram posicionados ao redor do campo, próximo à cidade de Sidon, segundo observou um fotógrafo da AFP. Os militares impediram qualquer aproximação.

Um oficial da OLP, Abdelhadi al-Assadi, confirmou que os caminhões carregados com armas dos campos de Ain al-Helouh e Beddawi foram entregues ao Exército libanês. Esta foi a primeira vez que uma operação desse tipo ocorreu no campo de Beddawi.

A operação parte de um esforço do Líbano para centralizar o controle de armas no Estado, especialmente em meio à pressão internacional para desarmar o Hezbollah, grupo xiita muçulmano apoiado pelo Irã.

A OLP já havia entregue armas dos campos de Mar Elias, Shatila e Bourj al-Barajneh, em Beirute, além dos campos de Rashidiyeh, Bass e Bourj Chemali, no sul do país.

O Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, é o principal componente da OLP. Já o Hamas e a Jihad Islâmica ? grupos islâmicos aliados do Hezbollah libanês ? não fazem parte da organização e ainda não anunciaram nenhuma entrega de armas ao Exército libanês.

Sob forte pressão dos Estados Unidos, o governo libanês também encarregou o Exército de elaborar um plano para desarmar o Hezbollah.

(Com AFP)

