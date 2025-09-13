Ódio nas redes é tristeza diante da alegria alheia, diz Clóvis de Barros

O ódio nas redes sociais nasce da tristeza provocada pela constatação da superioridade percebida no outro, diz Clóvis de Barros no Alt Tabet, do Canal UOL.

"O que é o ódio? Tristeza acompanhada da ideia da sua causa. Eu me deparo lá [nas redes sociais] com indivíduos com grande notoriedade e tenho em relação a eles um sentimento de tristeza, ou seja, eles determinam tristeza sobre mim", explica o filósofo.

O mundo digital permite uma aproximação e uma constatação de que eles vivem uma vida que não é a minha, que no meu entendimento é superior à minha, e que, portanto, a constatação de que isso é uma exclusividade do outro, e não é propriamente parte integrante da minha vida, me entristece. Clóvis de Barros Filho

Barros recorre à filosofia para explicar a lógica por trás dessas reações, diferenciando o amor do ódio a partir da direção dos sentimentos: enquanto o amor é um afeto paralelo, o ódio opera de forma cruzada. "O amor é um afeto que caminha, é um afeto em paralelo, significa o quê? A alegria de quem eu amo é causa da minha alegria. A tristeza de quem eu amo é causa da minha tristeza. [...] No ódio você tem afetos cruzados, ou seja, a alegria de quem eu odeio, a alegria de quem me afeta de ódio, determina em mim tristeza. A tristeza de quem me afeta de ódio determina em mim a alegria."

Para ele, esse mecanismo dentro do mundo digital leva à tentativa de depreciar o outro para aumentar a própria sensação de satisfação: "Percebo que a minha alegria dependerá da tristeza daquele que odeio. Portanto, eu empreenderei todos os esforços para entristece-lo. (...) E aí eu usarei de todo tipo de estratagema depreciativo para que aquele entristecimento possa trazer para mim uma gota de alegria em cima do afeto de ódio".

Clóvis de Barros: Brasil é 10ª economia, mas não tem 10ª educação; por quê?

O desenvolvimento econômico do Brasil não se reflete em avanços proporcionais na educação, avalia o filósofo Clóvis de Barros Filho.

Embora o Brasil ocupe atualmente a 10ª posição econômica global, o país ainda enfrenta desigualdades profundas no acesso à educação de qualidade e à produção de conhecimento.

A décima economia do mundo não tem a décima educação do mundo, não tem a décima universidade do mundo, não tem a décima produção de conhecimento do mundo, não tem a décima produção de ciência do mundo, aqui é só soja, certo? Grana tem, então acaba ficando com uma aparência de estábulo de ouro. Clóvis de Barros Filho

Discurso de 'pátria acima de tudo' é um vazio conceitual

Para o filósofo, a ideia de pátria, frequentemente exaltada em discursos políticos, carrega um vazio conceitual.

Estando a pátria acima de tudo, nós começamos a nos perguntar o que será que essa história de pátria quer dizer? Será que a pátria é o Estado? Será que a pátria é a nação? E aí você começa a perceber que a ideia de pátria, ela tem uma presença poética muito grande, mas ela tem um certo vazio conceitual. E aí é preocupante, por quê? Porque você coloca nisso o que você quiser. Clóvis de Barros Filho

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.