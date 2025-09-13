Novo primeiro-ministro da França descarta reduzir feriados e promete reforço na Saúde

O novo primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou neste sábado (13) que descarta a eliminação de dois feriados no país, medida que constava da proposta de orçamento para 2026 de seu antecessor, François Bayrou, e que sofreu muitas críticas da população. Em seu primeiro deslocamento público após assumir o cargo, Lecornu visitou uma cidade do centro-leste da França, onde foi averiguar a dificuldade cotidiana de muitos franceses para conseguir uma consulta médica.

Em Mâcon, Sébastien Lecornu prometeu a abertura de novos centros de saúde até 2027, com o objetivo de oferecer a todos os franceses uma opção de atendimento a cerca de 30 minutos de casa. O chefe de governo afirmou que queria tornar essa questão uma "grande prioridade nacional".

Por algumas horas, Sébastien Lecornu abandonou as articulações políticas que está conduzindo ativamente em Paris para formar um governo e tentar elaborar um orçamento para 2026 que possa ser adotado pela Assembleia Nacional.

Em entrevista publicada neste sábado por diversos veículos de imprensa regionais, em uma iniciativa do jornal Ouest-France, o primeiro-ministro falou sobre as possíveis mudanças ao projeto de orçamento de 2026.

"Decidi retirar a eliminação de dois feriados", declarou Sébastien Lecornu.

Nomeado na terça-feira (9) para o cargo de primeiro-ministro, após a queda do governo de François Bayrou, Sébastien Lecornu iniciou imediatamente as discussões com partidos políticos e parceiros sociais para negociar uma nova proposta orçamentária para o próximo ano.

O projeto anterior, apresentado por Bayrou, previa um corte de € 44 bilhões e propunha a eliminação de dois feriados, uma medida altamente impopular que ajudou a acelerar a queda do líder centrista.

"Remover a abolição dos feriados exigirá encontrar outras fontes de financiamento", alertou Sébastien Lecornu neste sábado. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro descartou a realização de uma nova consulta sobre a reforma das aposentadorias.

Diretrizes de governo

Ao chegar a Matignon na quarta-feira, Sébastien Lecornu explicou suas diretrizes: "Minha mentalidade é simples: não quero instabilidade nem estagnação", afirmou em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo.

"O futuro orçamento pode não refletir completamente minhas convicções... É quase certo!", reconheceu, pedindo uma "discussão parlamentar moderna e franca, de altíssimo nível" com o Partido Socialista, os Verdes e o Partido Comunista.

