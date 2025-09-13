Topo

Notícias

Netanyahu diz que eliminar chefes do Hamas no Catar removeria principal obstáculo a acordo de Gaza

13/09/2025 15h51

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado que se livrar dos chefes do Hamas que vivem no Catar removeria o principal obstáculo para a libertação de todos os reféns e o fim da guerra em Gaza.

Israel atacou a liderança do Hamas em Doha em ataques aéreos que foram condenados pelo Catar, que tem servido como um dos locais para as negociações de cessar-fogo.

O Hamas disse que cinco de seus membros, incluindo um filho de seu chefe exilado do Hamas para Gaza, Khalil al-Hayya, foram mortos no ataque, mas seus líderes seniores e membros de sua equipe de negociação sobreviveram. O Catar disse que um membro de suas forças de segurança interna também foi morto.

"Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se importam com o povo de Gaza. Eles bloquearam todas as tentativas de cessar-fogo para estender a guerra infinitamente", disse Netanyahu em uma publicação no X.

O Hamas descreveu o ataque de Doha como uma tentativa de Israel de inviabilizar as negociações de cessar-fogo e disse que não mudará os termos do grupo para encerrar a guerra em Gaza.

Israel exige que o Hamas liberte todos os reféns restantes mantidos em Gaza e se desarme. O Hamas afirma que não libertará todos os reféns sem um acordo que ponha fim à guerra e que não entregará suas armas até que os palestinos tenham um Estado independente.

(Por Jaidaa Taha)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Venezuela denuncia que EUA reteve barco pesqueiro em águas venezuelanas

Romênia afirma que drone violou seu espaço aéreo durante ataques russos contra a Ucrânia

Rubio considera inaceitável o voo de drones russos sobre a Polônia

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Netanyahu diz que eliminar chefes do Hamas no Catar removeria principal obstáculo a acordo de Gaza

Adolescente desaparece após afogamento no Leme; corpo da namorada é achado

Juventus vence Inter em virada espetacular e assume liderança do Italiano

Ataque armado de grupo criminoso deixa sete mortos no Equador

Futuro da condenação de Bolsonaro no STF é incerto, alertam juristas

Netanyahu afirma que se todos os dirigentes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza acabaria

Preso um dos maiores fornecedores de tecnologia para facções do Rio