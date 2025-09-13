Netanyahu diz que eliminar chefes do Hamas no Catar removeria principal obstáculo a acordo de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado que se livrar dos chefes do Hamas que vivem no Catar removeria o principal obstáculo para a libertação de todos os reféns e o fim da guerra em Gaza.

Israel atacou a liderança do Hamas em Doha em ataques aéreos que foram condenados pelo Catar, que tem servido como um dos locais para as negociações de cessar-fogo.

O Hamas disse que cinco de seus membros, incluindo um filho de seu chefe exilado do Hamas para Gaza, Khalil al-Hayya, foram mortos no ataque, mas seus líderes seniores e membros de sua equipe de negociação sobreviveram. O Catar disse que um membro de suas forças de segurança interna também foi morto.

"Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se importam com o povo de Gaza. Eles bloquearam todas as tentativas de cessar-fogo para estender a guerra infinitamente", disse Netanyahu em uma publicação no X.

O Hamas descreveu o ataque de Doha como uma tentativa de Israel de inviabilizar as negociações de cessar-fogo e disse que não mudará os termos do grupo para encerrar a guerra em Gaza.

Israel exige que o Hamas liberte todos os reféns restantes mantidos em Gaza e se desarme. O Hamas afirma que não libertará todos os reféns sem um acordo que ponha fim à guerra e que não entregará suas armas até que os palestinos tenham um Estado independente.

(Por Jaidaa Taha)