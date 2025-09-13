Netanyahu afirma que se todos os dirigentes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza acabaria

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (13) que, se os líderes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza terminaria, e os acusou de bloquear as tentativas de negociar um cessar-fogo.

"Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se importam com o povo em Gaza. Eles bloquearam todas as tentativas de cessar fogo para prolongar a guerra indefinidamente", declarou o premiê na rede social X.

"Livrar-se deles eliminaria o principal obstáculo para libertar todos os nossos reféns e encerrar a guerra", acrescentou.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, que causou a morte de 1.219 israelenses, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em seu ataque, os islamistas capturaram 251 pessoas, das quais 49 continuam cativas em Gaza. Destas, 27 teriam morrido, de acordo com o exército israelense.

A ofensiva de represália israelense em Gaza matou mais de 64.750 palestinos, a maioria civis também, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

