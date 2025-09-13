Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Uma mulher foi detida após proferir xingamentos contra uma enfermeira negra na UPA Bangu, em Santo André, no ABC Paulista.

O que aconteceu

Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência. No dia 28 de agosto, uma mulher entrou na sala de enfermagem por volta das 13h30 exigindo pronto atendimento para o marido, ignorando os critérios de prioridade estabelecido, segundo a Secretaria de Saúde de Santo André.

Enfermeira explicou que já faria o atendimento, mas foi agredida com xingamentos racistas. A mulher ainda empurrou uma mesa contra a profissional de saúde, disse a secretaria.

Agressora é uma mulher de 28 anos. Ela foi presa em flagrante por injúria e ameaça e encaminhada ao 2º DP de Santo André, informou Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo.

Ofensas continuaram mesmo após a chegada da GCM. "Como, mesmo após a chegada da autoridade policial, as ofensas permaneciam por parte da referida acompanhante, inclusive na delegacia, a mesma permaneceu detida", disse a Secretaria de Saúde em nota.