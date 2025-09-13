Topo

Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Enfermeira é agredida com ofensas racistas em Santo André - Reprodução/redes sociais
13/09/2025 17h36

Uma mulher foi detida após proferir xingamentos contra uma enfermeira negra na UPA Bangu, em Santo André, no ABC Paulista.

O que aconteceu

Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência. No dia 28 de agosto, uma mulher entrou na sala de enfermagem por volta das 13h30 exigindo pronto atendimento para o marido, ignorando os critérios de prioridade estabelecido, segundo a Secretaria de Saúde de Santo André.

Enfermeira explicou que já faria o atendimento, mas foi agredida com xingamentos racistas. A mulher ainda empurrou uma mesa contra a profissional de saúde, disse a secretaria.

Agressora é uma mulher de 28 anos. Ela foi presa em flagrante por injúria e ameaça e encaminhada ao 2º DP de Santo André, informou Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo.

Ofensas continuaram mesmo após a chegada da GCM. "Como, mesmo após a chegada da autoridade policial, as ofensas permaneciam por parte da referida acompanhante, inclusive na delegacia, a mesma permaneceu detida", disse a Secretaria de Saúde em nota.

