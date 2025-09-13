Topo

Notícias

MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis

13/09/2025 12h53

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), entrou com uma ação civil pública, com pedido de liminar, contra o município de Teresópolis, na região serrana do Rio, com a finalidade de suspender o show do cantor Leonardo, previsto para o dia 21 deste mês, ao custo de R$ 800 mil aos cofres públicos. 

Na ação, o MP explica que o município de Teresópolis decretou recentemente estado de calamidade financeira, reconhecendo dívidas de aproximadamente R$ 700 milhões, além de haver atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

Notícias relacionadas:

O documento aponta ainda a necessidade de implementar políticas públicas básicas de saúde e assistência social. Nesses casos, destaca a promotoria, a falta de dinheiro foi a razão apresentada ao Ministério Público e aos credores para o não cumprimento de obrigações e deveres assumidos. 

"Não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos desproporcionais enquanto serviços básicos permanecem desassistidos", afirmou o promotor de Justiça Rafael Luiz Lemos de Sousa.

De acordo com a promotoria, o evento implicará outros gastos ainda não informados, o que gera dúvidas sobre a proporcionalidade e o interesse público na destinação dos recursos.

Na petição, o MP cita ainda precedentes em que shows foram suspensos por ordem judicial em razão de valores considerados excessivos, como no caso de Paranatinga(MT), onde a contratação do mesmo cantor foi anulada e a empresa Talismã condenada a devolver R$ 300 mil aos cofres públicos, diante de comprovado superfaturamento.

Diante dos fatos, o Ministério Público pede "a suspensão imediata do evento ou do show já contratado, bem como a proibição de qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da festa". Requer, ainda, a intimação do município de Teresópolis para informar, no prazo de 24 horas, os demais gastos para realização do evento junto com a justificativa técnica e financeira.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Datafolha: prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% dos brasileiros e oposição de 43%

Explosão em bar em Madri deixa pelo menos 21 feridos

MP denuncia médicas por morte de menino que colocou grão de milho no nariz

Explosão em um bar de Madri deixa dezenas de feridos

Lula propõe mudar nome da EBSERH: 'Tem que ter nome mais digerível e popular'

Macabra Ilha das Bonecas no México inspira Lady Gaga e Tim Burton

Martine Grael se torna pioneira no SailGP de vela

Alckmin diz que anistia é tema que caberá em última análise ao Judiciário

Lula diz que saúde não tem esquerda ou direita: 'Sabemos o que aconteceu na covid'

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad no Espanhol