MP denuncia médicas por morte de menino que colocou grão de milho no nariz

O Ministério Público de Goiás denunciou duas médicas do Hospital Municipal de Goiatuba, no sul do estado, por homicídio culposo (sem intenção). Elas foram acusadas de matar, em 5 de abril deste ano, por meio de ação ou omissão voluntária, o menino Ravi de Souza Figueiredo, 2, que chegou à emergência após ter inserido um grão de milho de pipoca no nariz.

O que aconteceu

A promotoria denunciou as médicas Isabella de Oliveira e Daniella Ferreira. À TV Anhanguera, filiada da TV Globo em Goiás, a defesa da primeira médica afirmou que se manifestaria apenas nos autos, respeitando o curso legal das investigações e o contraditório. A defesa da segunda médica não foi encontrada.

A família afirma que as médicas fizeram perfurações no pulmão e no estômago do menino durante os procedimentos para a retirada do grão. De acordo com prontuário do hospital, após o uso do ar comprimido, as médicas utilizaram um aparelho de vídeo otoscópio e uma pinça durante o procedimento.

As médicas já haviam sido indiciadas pela Polícia Civil por homicídio culposo por negligência. A família havia informado que, depois dos procedimentos realizados pelas médicas, a barriga de Ravi inchou e, então, a equipe médica deu remédio para gases ao menino.

Depois de vomitar e não conseguir falar, Ravi foi levado novamente ao hospital. De lá, seria encaminhado por uma ambulância até Goiânia. No meio do caminho, a situação piorou. A criança foi levada até o Hospital Municipal de Hidrolândia, onde foi atendida emergencialmente, mas não resistiu.

O MP pediu uma indenização de R$ 150 mil para os pais de Ravi. Além disso, pediu que o Cremego (Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás) se manifeste no caso.