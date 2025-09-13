Morango do amor e almoço em família: a semana de Michelle no julgamento

O julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) mudou a rotina na casa dos Bolsonaros. Michelle não foi para a sede do PL em Brasília pelas manhãs. Escolheu ficar em casa para fazer o almoço do ex-presidente. Na terça, o casal estava sob o mesmo teto para esbravejar ao assistir o voto de Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

A noite chegou reforço para maldizer o ministro do STF. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu de seu gabinete no Senado direto para a casa do pai. A semana iria acabar, sem que a raiva dele com Moraes tivesse fim.

A visita de Flávio também teve uma finalidade afetiva. "Fui lá para dar um apoio moral para ele. Eu tô indo lá sempre que eu posso."

O julgamento no STF ainda serviu para juntar a família Bolsonaro. O relacionamento nada próximo de Michelle com Carlos e Jair Renan em outros tempos se fortaleceu de vez.

A dupla teve livre acesso à casa da família. Foi lá que os dois choraram várias vezes, segundo relatos feitos ao UOL. Michelle ofereceu ombro e o ouvido para Carlos e Jair Renan desafogarem as mágoas.

Irritada, Michelle refutou conclusões do voto de Moraes Imagem: Adriano Machado/REUTERS

Moraes irrita

Michelle está no limite com Moraes desde antes da semana do julgamento. Ela foi para avenida Paulista no último domingo decidida a fazer um discurso bastante duro.

O tom mudou quando subiu no carro de som. A militância gritou seu nome, e Michelle desatou a chorar. Seria assim até o final da manifestação do 7 de Setembro. Pessoas próximas disseram que ela "deixou fluir" os sentimentos que relatara nos dias anteriores.

A ala política do bolsonarismo comemorou. Eles avaliaram que Michelle materializou o incômodo de uma mãe e esposa. Na visão deste grupo, a ex-primeira-dama traduziu como as medidas de Moraes contra Bolsonaro atrapalham uma família, algo que aproxima e humaniza.

Os amigos de Michelle ficaram aflitos durante o discurso. Havia a preocupação de que ela virasse alvo do STF por causa de uma frase mal formulada em um momento de cabeça quente.

O discurso duro que não foi dito na Paulista apareceu na privacidade da família ao longo da semana. Michelle ficou contrariada com o voto de Moraes por se sentir injustiçada. Declarações do ministro foram refutadas e conclusões dele, como a da tentativa de golpe, foram contestadas.

Bolsonaro também não gostou

Jair Bolsonaro se indignou. Segundo as palavras de Flávio, o ex-presidente estava "puto".

Na visão do senador, era um sentimento justificável porque não havia provas. Ele declarou que seu pai ressaltava que a acusação não apresentou elementos que ligassem sua gestão a atos particulares ao 8 de Janeiro e ao plano Punhal Verde Amarelo.

A avaliação de Flávio é que a condenação fará Bolsonaro ganhar força política. Mas ele considera isso inútil porque o preço a pagar é imenso. "O cara está ferrado em casa preso. Uma sacanagem sem tamanho. É isso que me deixa revoltado."

[Moraes] Quer condenar porque quer condenar, porque não gosta do Bolsonaro.

Senador Flávio Bolsonaro

O voto de Fux não seria vencedor no julgamento na visão dos Bolsonaros Imagem: Evaristo Sá/AFP

Fux alivia, mas não resolve

O voto de Luiz Fux foi música para os ouvidos da família Bolsonaro. Todos comemoraram o que classificam como um voto técnico avaliando provas e servindo para mostrar o que chamam de viés político dos outros quatro ministros.

Mas Michelle comentou com os chegados que Fux não resolvia nada. Ainda assim postou nas redes sociais: "Quando a coerência e o senso de justiça prevalecem sobre a vingança e a mentira, não há espaço para perseguições cruéis nem julgamentos parciais".

Os stories revelaram outros momentos da família Bolsonaro. Na terça, Michelle publicou a foto de seu Fusca sendo revistado para os policiais se certificarem que Bolsonaro não estava fugindo escondido.

Revistas na filha mais velha irritam Michele. Maior de idade e independente, Letícia Firmo tem um apartamento. Mas a garota é apegada à mãe e ao padrasto e visita Michelle e Bolsonaro com frequência.

Os policiais nem sempre são corteses nas revistas ao carro dela. Os olhares atravessados e frases secas a uma jovem que até hoje é chamada de Lelê incomodam Michelle.

O ressurgimento de traumas na filha do casal também desgostou. Laura tinha 8 anos quando o pai foi atacado com uma facada na campanha de 2018. A menina cresceu com medo de Bolsonaro ser morto, e o processo do julgamento acionou esses gatilhos.

Rondas noturnas no Palácio do Alvorado faziam barulho, e a garota não conseguia dormir. Chegar à escola e receber bilhetes chamando Bolsonaro de genocida a obrigou a ir para o colégio militar, algo de que Laura nunca gostou.

A situação melhorou, mas polícias no terreno de casa ressuscitaram os traumas. Este cenário alimenta a irritação de Michelle com Alexandre de Moraes. Foram coisas como esta que fizeram o choro brotar na Paulista, afirmam pessoas próximas.

Michelle reclamou de imaginarem que Bolsonaro fugiria escondido num Fusca Imagem: Reprodução Instagram

Mimos e escuta

As tardes da semana de julgamento foram menos complicadas. A rotina de Michelle é ir para sede do PL conversar com mulheres conservadores de direita que sairão a deputada estadual ou federal na próxima eleição.

No partido também fica uma pessoa de confiança. Uma das funcionárias virou amiga da ex-primeira-dama e empresta o ombro para desabafos.

Companheiras de oração também ajudam. Michelle tem um grupo de oração que se reúne uma vez por semana e duas amigas fazem parte da rotina de louvores e testemunhos que são seguidos de doces e salgadinhos.

Este ritual serviu de alívio ao longo da semana. A ex-primeira-dama também recebeu conforto que veio de longe, mais exatamente do Sul do país.

Uma caixa com morango do amor e outros doces chegou a Michelle. Eles foram feitos por Candida Becker, dona de uma confeitaria em Porto Alegre que se tornou amiga da ex-primeira-dama.

No dia da condenação de Bolsonaro uma caixa de doces chegou às mãos de Michelle Imagem: Reprodução Instagram

Michelle respostou o morango do amor da empreendedora Candida. A empresária estava preocupada porque a venda de açaí despencara no inverno gelado gaúcho e o investimento na loja recém-inaugurada significava compromissos financeiros a saldar.

A clientela se multiplicou com a publicação de Michelle. As duas viraram amigas de rede social e conversaram sobre a dificuldade de mulheres se tornarem empreendedoras.

Vereador em Porto Alegre, coronel Ustra (PL) encomendou uma caixa na última semana. Parente do coronel Carlos Brilhante Ustra, ele trabalhou no GSI na gestão Bolsonaro e acompanhou o ex-presidente da ida para os Estados Unidos no final do mandato.

O político viajou a Brasília para ver o julgamento e fez o mimo chegar a Michelle. Ela postou um vídeo agradecendo a caixa cheia de doces. Pouco tempo depois, os ministros do STF entenderam que Moraes estava certo Fux, errado. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia.