Marcha da extrema direita toma o centro de Londres por 'liberdade de expressão' e 'contra imigrantes"

Cerca de 110 mil pessoas participaram de um protesto por mais "liberdade de expressão" em Londres, neste sábado (13), segundo estimativas da polícia local. O movimento foi convocado pelo ativista britânico de extrema direita Tommy Robinson.

Mais de mil policiais foram mobilizados para acompanhar a manifestação, que ocorreu de forma pacífica.

Imagens aéreas transmitidas por emissoras de televisão mostraram um mar de bandeiras britânicas e inglesas inundando as ruas do centro da capital. Os manifestantes entoavam slogans anti-imigrantes e exigiam a saída do primeiro-ministro Keir Starmer.

"Não sou racista, apenas vejo a mudança demográfica", afirmou Ritchie, de 28 anos. Para ele, a chegada ilegal de migrantes ao Reino Unido é considerada uma "invasão".

"Queremos nosso país de volta", continuou o jovem, que preferiu não revelar o sobrenome. Vindo de Bristol com três amigos ? todos vestindo camisetas pretas com a bandeira britânica ? ele considera Tommy Robinson "um herói".

"Estou muito preocupado, realmente muito preocupado", disse outro manifestante, Philip Dodge, padeiro aposentado que veio de Sheffield com sua esposa, Maggie. "Pessoas estão sendo presas por ousarem falar sobre imigração ou questões de gênero. Nunca pensei que veria isso neste país", disse.

Mary Williams, londrina de 30 anos, segurava uma foto do influenciador conservador americano Charlie Kirk, porta-voz do movimento jovem de Donald Trump, que foi morto a tiros na quarta-feira (10) nos Estados Unidos. A morte, segundo ela, foi "chocante" e a motivou a participar do protesto.

Tommy Robinson compartilhou diversos conteúdos sobre Charlie Kirk em suas redes sociais.

A figura midiática de maior destaque dos últimos acontecimentos sensíveis vivenciados no Reino Unido, Tommy Robinson comenta os fatos do dia nas redes sociais. Seu nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon. Ele é o cofundador da Liga de Defesa Inglesa (EDL), um antigo grupo marginal que afirma lutar contra a ameaça islâmica.

Personalidades da extrema direita

Os organizadores anunciaram a presença de várias figuras britânicas e estrangeiras da direita e da extrema direita, incluindo Steve Bannon, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente do partido francês de extrema direita Reconquista, Éric Zemmour, também confirmou presença.

A liberdade de expressão tem sido tema central de debates públicos no Reino Unido nos últimos meses, especialmente após a prisão de um criador de séries de TV no Aeroporto de Heathrow, acusado de transmitir mensagens hostis direcionadas a pessoas transgênero.

Embora o debate seja frequentemente levantado por grupos de direita e extrema direita, ele também tem sido mencionado em relação às centenas de prisões de manifestantes que expressaram apoio ao grupo Ação Palestina, classificado como "organização terrorista" pelo governo britânico.

Uma contra manifestação, de menor porte, foi organizada pelo grupo antirracismo Stand Up To Racism UK. A marcha começou simultaneamente e reuniu londrinos como Diane Abbott, que participou do ato. "É muito importante se opor ao fascismo", disse ela à rede Sky News. "Devemos nos solidarizar com os requerentes de asilo e mostrar que estamos unidos", concluiu.

