Marcelino Freire é o entrevistado da Rádio MEC neste domingo

13/09/2025 12h16

O Conversa com o Autor que a Rádio MEC leva ao ar neste domingo (14), às 12h30, a entrevista inédita com o escritor pernambucano Marcelino Freire. Apresentado pela jornalista Katy Navarro, o programa é parte de uma série especial de bate-papos gravados durante a Festa Literária Internacional de Paraty de 2025.

Conhecido por sua linguagem direta, humor ácido e por abordar temas sociais e cotidianos com sensibilidade e intensidade, Marcelino Freire é autor de diversos livros, incluindo Contos de Mentira, Angu de Sangue, Contos Negreiros, Nossos Ossos e Escalavra. Sua obra é marcada pelo estilo inovador e pela capacidade de explorar as complexidades da vida urbana e das relações humanas.

Durante a atração da Rádio MEC, Marcelino Freire fala sobre seu processo de escrita e como o livro Escalavra foi definitivo para a compreensão do escritor e do seu passado com a relação com o pai. Os silêncios que marcaram a vida do personagem central são também silêncios da própria vida do autor, que conta sobre isso e sobre as várias histórias criadas por ele em contos e romances.

Nascido em 1967 em Recife, Pernambuco, Marcelino ganhou diversos prêmios literários importantes como o Prêmio Machado de Assis na categoria Romance pela obra Nossos Ossos, e o Prêmio Jabuti na categoria Contos pelo livro Contos Negreiros. Além de escritor, Marcelino Freire também é um importante ativista cultural, participa de eventos literários e promove a literatura brasileira contemporânea.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

