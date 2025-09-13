Topo

Manifestações pró-Palestina prestam solidariedade à Flotilha Sumud

13/09/2025 15h42

Manifestações pró-Palestina estão marcadas para ocorrer neste sábado (13) em diversas cidades do Brasil, em solidariedade à Flotilha Global Sumud, que segue com suprimentos com destino à Faixa de Gaza. Em São Paulo, a concentração do ato teve início no começo da tarde de hoje, na Praça Roosevelt, com a participação de movimentos sociais, sindicais e partidos políticos.

A flotilha é uma missão civil internacional, formada por uma frota de barcos e delegações de mais de 40 países. Além de entregar ajuda material, a missão busca romper o isolamento de Gaza e chamar a atenção do mundo para a urgência da situação em território palestino.

Desde o início da ofensiva israelense, a crise humanitária se intensifica na Faixa de Gaza, com a população enfrentando fome e bloqueio de Israel para a entrada de ajuda humanitária.

Jornalista palestino-brasileira Soraya Misleh, da Frente Palestina de São Paulo, uma das entidades organizadoras das manifestações - Rovena Rosa/Agência Brasil

"Diante do holocausto palestino, a fome imposta pelo bloqueio criminoso de Israel a toda a população de Gaza, que mata dia a dia, assim como as bombas, balas, sede, estamos numa grande corrente de solidariedade internacional, junto com a Flotilha Sumud Global para romper esse cerco. Chamamos todos e todas para saírem às ruas marchar com a gente. É pela Palestina, é pela humanidade", declarou Soraya Misleh, da Frente Palestina de São Paulo, uma das entidades organizadoras do ato.

Além da Frente Palestina, a ação é convocada pela ALBA Movimentos, a Assembleia Internacional dos Povos (AIP), entre outras organizações. O ato se soma às mobilizações mundiais pró-Palestina.

