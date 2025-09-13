Orientado, Lula tem semana discreta durante julgamento de Bolsonaro no STF

O presidente Lula (PT) teve uma semana discreta durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu principal adversário político, no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Lula evitou inflar polêmicas. Crítico da anistia, o petista costuma criticar o ex-presidente em quase todos os seus discursos, com incentivo da comunicação do governo —mas não fez isso desta vez. O presidente só falou em entrevistas e seu alvo principal foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Nos poucos eventos nesta semana, não falou do julgamento. Ele voltou suas declarações às conquistas e entregas do governo, como também costuma fazer, e reclamou da taxação dos Estados Unidos, como também se tornou cotidiano, mas não do adversário.

Lula viajou logo no primeiro dia da retomada do julgamento. Na terça, foi a Manaus para inaugurar o centro policial internacional amazônico. Na quarta, recebeu atletas da seleção feminina de futebol, em evento fechado no Planalto, e artistas do filme "A Melhor Mãe do Mundo" no Alvorada, com presença de poucos jornalistas. As cutucadas costumeiras ficaram de fora dos discursos.

Só fez mais um evento aberto, em Brasília, durante toda a semana. Na quinta, dia da proclamação das condenações e dosimetria das penas, ele recebeu o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) para um evento de educação no Planalto. Apesar de uma cutucada no ministro Luiz Fux, único a absolver Bolsonaro na Primeira Turma do STF, nada mais tratou do assunto.

Sem ter um novo "Grande dia"

Isso foi uma orientação para todo o governo. Geralmente, o ministro Sidônio Palmeira e outros integrantes da Secom (Secretaria de Comunicação) estimulam que Lula siga o antagonismo com Bolsonaro.

A avaliação é que, mais do que a polarização, contrapor números é benéfico para o governo. Mesmo quase no quarto ano de mandato, Lula segue falando sobre como "pegou o país destruído" e, agora, procura mostrar resultados diferentes dos dois governos.

Com o julgamento, é diferente por dois motivos. Primeiro, por ter sido preso com aval do mesmo STF, o próprio Lula quis seguir, durante todo o processo, o tom de que "todo mundo tem direito à defesa e a um julgamento justo". Dar um incentivo à corte poderia parecer um dissenso.

Em segundo lugar, a cúpula do governo não queria indicar torcida ou interferência. Nenhum lulista escondia querer a condenação de Bolsonaro e ela era dada como certa no Planalto, como aconteceu, mas houve a orientação de que isso não transparecesse publicamente.

A ideia é que este "clima de torcida" só ajudaria politicamente a oposição. Desde que Bolsonaro foi indiciado, aliados e a família do ex-presidente têm pregado o discurso de injustiça, que se intensificou nas duas últimas semanas, e qualquer aparente estímulo do Planalto seria visto como mais um incentivo para esta narrativa.

Lula tampouco falou da condenação. Isso ficou a cargo de ministros do governo, que também, em sua maioria, optaram por um tom mais ameno, e para o presidente do PT, Edinho Silva. Ministros não queriam um novo "Grande dia", em referência ao próprio Bolsonaro, que comemorou a saída do ex-deputado Jean Wyllys (PSOL) do país em 2019, durante seu governo.

As provocações ficaram com o PT. O partido se organizou em grupos no WhatsApp e no Telegram para criar memes e figurinhas sobre o julgamento e a condenação e distribuir nas redes sociais, ironizando o ex-presidente.

Deixa para a entrevista

Lula reservou suas críticas para a entrevista na televisão. Na última quinta, falou à Band sobre o julgamento, sobre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), presidenciável, e sobre assuntos mais ásperos —ainda assim, em um tom mais brando do que o de costume.

Lula rebateu Fux sobre as provas. "Se o ministro Fux não quiser as provas, é problema dele. As provas estão fartas. O ex-presidente covardemente articulou tudo, pensou tudo, mas não teve coragem", disse, ao reafirmar que o governo trabalhará contra a anistia, que pode ser discutida na Câmara já na semana que vem.

Também chamou Tarcísio de "um serviçal do Bolsonaro", que "não tem personalidade própria". "Eu já estive com o Tarcísio algumas vezes, até convidei ele para almoçar comigo aqui [no Palácio da Alvorada] numa palestra, ele almoçou comigo. Ora, ele comigo fala uma coisa, é muito simpático e tudo, e por detrás ele só fala mal."