Agredida após show punk morreu 'por provável uso de cocaína', diz laudo

A mulher agredida após um show com bandas punk em São Paulo, no dia 3 de agosto, morreu de infarto "por provável uso de cocaína", segundo o laudo pericial da Polícia Técnico-Científica. Advogado que representa a família da vítima diz que vai solicitar uma nova perícia.

O que aconteceu

Helen Cristina Vitai, 43, morreu de ataque cardíaco provavelmente por uso de droga, segundo o laudo. "A isquemia do miocárdio pode ser decorrente da ingesta da cocaína que leva a alterações cardiovasculares e óbito, como no caso em análise", descreve o médico-legista que assina o documento, ao qual o UOL teve acesso.

Laudo não relaciona as agressões que ela sofreu à sua morte, mas cita que foram encontradas lesões no corpo da vítima. Documento lista escoriações no rosto, nas duas mãos, na mama direita e um edema pulmonar leve. O laudo do Instituto Médico Legal destaca ainda que foram encontrados 12 dg/l de álcool no sangue de Helen e 346 ng/ml de cocaína.

Documento foi anexado ao inquérito da Polícia Civil. A defesa de suspeitos presos por homicídio declarou que a morte foi acidental. Os suspeitos Graciella Verenich e André Santos Costa Amorim tiveram prisão temporária decretada no começo do mês e foram presos em Campinas no dia 8 de setembro.

Os níveis de cocaína e outras substâncias como álcool estavam muito elevados no sangue da Helen, argumenta defesa. Os advogados André Lozano e Carol Barranquera defendem que no laudo não há qualquer indício de asfixia, traumas ou fraturas que poderiam ter levado Helen à morte. "Com isso fica evidente que a prisão é ilegal, uma vez que não estamos diante de um homicídio, mas de uma overdose causada pela própria Helen", afirmaram em nota enviada ao UOL.

Helen Vitai teve ataque cardíaco, segundo laudo do IML Imagem: Obtido pelo UOL

Diante do resultado do laudo fica claro que a morte não se deu em decorrência da briga, mas devido ao abuso de drogas. Isso significa que não se trata de um homicídio, mas de uma morte acidental causada pela própria Helen. Ressaltamos que testemunhas que foram ouvidas na delegacia confirmam o uso de drogas por parte dela no dia, o que confirma o resultado do laudo. André Lozano e Carol Barranquera, advogados dos suspeitos presos

Advogado da família da vítima contesta laudo

O advogado Daniel Lellis Siqueira declarou que a família está "estarrecida" com o laudo. O defensor lembra que quando Helen foi atendida na UPA da Lapa, no dia do ocorrido, a unidade de saúde declarou que ela havia sofrido um trauma na região da cabeça. "Para que a justiça seja feita, bem como os autores sejam devidamente responsabilizados, há de se ter higidez nas apurações dos fatos", disse.

O representante da família da vítima lembra que ela levou quase 50 golpes no rosto. "Mais de sete minutos de enforcamento não foram sequer suscitados no laudo necroscópico", lamentou Lellis Siqueira.

Para o defensor, há "uma clara intenção de se descredibilizar a vítima assassinada". "É um profundo desrespeito à memória da vítima e da família, o casuísmo de que a Helen tenha, por si própria, auxiliado a produzir o seu resultado morte." O advogado afirmou que irá pedir que o IML faça um novo laudo.

As investigações do caso prosseguem pelo 7º Distrito Policial (Lapa), afirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, a pasta esclareceu que os laudos periciais serão analisados pela autoridade policial assim que concluídos, a fim de auxiliar no completo esclarecimento dos fatos.

O casal segue preso. A polícia tenta prender uma terceira suspeita de envolvimento com o crime, identificada como Katyuscha Fon, 48. Assim como Graciella, Katyuscha, a mulher também foi gravada agredindo a vítima enquanto André não permitia que pessoas se aproximassem para ajudar. Em nota, a advogada da terceira suspeita afirmou que "o laudo pericial apontou a real causa da morte".

Relembre o caso



Helen Vitai morreu após ser agredida durante uma briga no dia 3 de agosto. Ela estava em evento gratuito com bandas de punk no bairro da Lapa, em São Paulo.

Câmeras de segurança registraram Helen sendo brutalmente agredida. As agressões ocorreram na rua Guaicurus, perto do centro cultural onde o show tinha acontecido. Nas imagens, é possível ver a mulher apanhando por minutos até ficar desacordada.

Helen Vitai, de 43 anos, morreu após ser agredida Imagem: Reprodução/Redes sociais

O vídeo também mostra Graciella dando socos e chutes na vítima. Enquanto isso, André afasta mais de uma vez pessoas que tentavam intervir na briga.

Minutos depois, a terceira envolvida no crime, identificada como Katyuscha, chuta a cabeça da vítima, já imobilizada no chão. As agressões duram mais de oito minutos e duas mulheres tentam ajudar Helen, caída no chão, sem sucesso. Em seguida, ela permanece sozinha por alguns minutos, até que recebe água de uma pessoa que passava pelo local.

Guardas civis tentam reanimar Helen com massagem cardíaca mais de meia hora após ela desmaiar. O Samu foi acionado e levou a mulher à UPA da Lapa, mas ela não resistiu.