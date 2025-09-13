Kabum? Duolingo? Estudo aponta marcas com maior crescimento no Instagram
Um estudo do HypeAuditor analisou as marcas que tiveram maior crescimento no número de seguidores em seus perfis no Instagram no último ano.
E a campeã não é nenhuma daquelas que mais fazem barulho nas redes sociais, como Kabum ou Duolingo. A primeira colocada é a Growth Supplements, com o seu perfil @somostodosatletas. A marca, que tem 5,6 milhões de seguidores, viu sua base crescer mais de 50% no último ano.
O top 5 é completado por Shein Brasil, Netflix Brasil, Pichau (e-commerce de games) e Kabum - veja a tabela com os 10 primeiros abaixo.
Segundo o HypeAuditor, as marcas têm utilizado um mix de estratégias nas redes, que incluem a produção de conteúdos autênticos, mensagens que engajem seus públicos-alvo e a diversificação de formatos das postagens.
Outro aspecto que ajudou o crescimento, segundo a empresa, foi a 'adesão a parcerias com influenciadores digitais para a criação de conteúdos planejados'.
Os dados indicam uma predominância de campanhas estruturadas, com parcerias de longo prazo com os influenciadores.
Maria Marques, gerente de marketing para a América Latina do HypeAuditor
Confira as 10 marcas que mais cresceram no Instagram nos últimos 12 meses, como o número aproximado de seguidores e, em parênteses, o crescimento no último ano:
- Growth Supplements - 5,6 milhões (2,1 milhões)
- Shein Brasil - 13,7 milhões (2 milhões)
- Netflix Brasil - 39,2 milhões (1,5 milhões)
- Pichau - 2,3 milhões (1,2 milhões)
- Kabum! - 2 milhões (1,2 milhões)
- Magazine Luiza - 8,2 milhões (1 milhão)
- Red Bull Brasil - 4 milhões (1 milhão)
- Lojas Besni - 1,1 milhão (900 mil)
- O Boticário - 12,2 milhões (900 mil)
- Duolingo Brasil - 1,6 milhão (800 mil)