Kabum? Duolingo? Estudo aponta marcas com maior crescimento no Instagram

iStock
Imagem: iStock
do UOL

Renato Pezzotti

Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)

13/09/2025 05h30

Um estudo do HypeAuditor analisou as marcas que tiveram maior crescimento no número de seguidores em seus perfis no Instagram no último ano.

E a campeã não é nenhuma daquelas que mais fazem barulho nas redes sociais, como Kabum ou Duolingo. A primeira colocada é a Growth Supplements, com o seu perfil @somostodosatletas. A marca, que tem 5,6 milhões de seguidores, viu sua base crescer mais de 50% no último ano.

O top 5 é completado por Shein Brasil, Netflix Brasil, Pichau (e-commerce de games) e Kabum - veja a tabela com os 10 primeiros abaixo.

Segundo o HypeAuditor, as marcas têm utilizado um mix de estratégias nas redes, que incluem a produção de conteúdos autênticos, mensagens que engajem seus públicos-alvo e a diversificação de formatos das postagens.

Outro aspecto que ajudou o crescimento, segundo a empresa, foi a 'adesão a parcerias com influenciadores digitais para a criação de conteúdos planejados'.

Os dados indicam uma predominância de campanhas estruturadas, com parcerias de longo prazo com os influenciadores.
Maria Marques, gerente de marketing para a América Latina do HypeAuditor

Confira as 10 marcas que mais cresceram no Instagram nos últimos 12 meses, como o número aproximado de seguidores e, em parênteses, o crescimento no último ano:

  • Growth Supplements - 5,6 milhões (2,1 milhões)
  • Shein Brasil - 13,7 milhões (2 milhões)
  • Netflix Brasil - 39,2 milhões (1,5 milhões)
  • Pichau - 2,3 milhões (1,2 milhões)
  • Kabum! - 2 milhões (1,2 milhões)
  • Magazine Luiza - 8,2 milhões (1 milhão)
  • Red Bull Brasil - 4 milhões (1 milhão)
  • Lojas Besni - 1,1 milhão (900 mil)
  • O Boticário - 12,2 milhões (900 mil)
  • Duolingo Brasil - 1,6 milhão (800 mil)

