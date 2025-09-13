Topo

Notícias

Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

Câmera corporal de PMs mostra momento de 46 disparos contra colombiano em aparentemente surto na região da cracolândia, região central de São Paulo Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, no Rio

13/09/2025 17h33

A Justiça de São Paulo tornou réus por homicídio qualificado quatro policiais militares que mataram, com 46 tiros, um homem que aparentava estar em surto, esfaqueando um cachorro, na região da "cracolândia", no centro da capital, na véspera do Natal de 2024.

O que aconteceu

Promotoria da 3ª Vara do Júri apontou que o homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Os réus são os PMs Bruno Freitas Da Silva, Gabriel Henrique Correa Vilas Boas, Helder Soares Júnior e Mailson de Oliveira Macedo. A informação foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo UOL

PMs mataram o colombiano Michael Stiven Ramirez Montes, 33, em um apartamento da rua Aurora. Os policiais foram chamados ao local depois de receberem um chamado que alertava sobre gritos de criança. Quando chegaram, se depararam com Montes sentado esfaqueando um cão da raça Bull Terrier.

O cachorro foi esfaqueado 26 vezes. O animal também foi atingido por quatro tiros.

Imagens das câmeras corporais dos PMs mostraram que houve uma tentativa de conversa com Montes antes dos disparos. "Solta a faca, por favor. Acordo de homem. Não compensa", afirmou um dos policiais.

Em seguida, houve uma sequência de tiros. Com o homem agonizando, PMs se aproximaram dele e dispararam pelo menos mais seis vezes. De acordo com o MP, a denúncia se deve ao quarto inciso do artigo 121, que define assassinatos cometidos por meio de traição, emboscada ou dissimulação.

Câmeras dos PMs mostram conversa entre colegas de farda após os tiros. A investigação aponta que as imagens mostram os policiais combinando uma versão, dizendo que Montes teria partido para cima da equipe e afirma que essa suposta reação não aconteceu.

Policiais afirmam que tentaram usar arma de choque contra o colombiano. No entanto, dizem que o armamento de choque não funcionou, o que tornou necessário o uso das armas de fogo.

Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

