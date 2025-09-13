Topo

Notícias

Justiça do Rio mantém indenização a músicos retirados à força do metrô

13/09/2025 09h46

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), por meio da 8ª Câmara de Direito Privado, por unanimidade, decidiu pela condenação da concessionária Metrô Rio ao pagamento de indenização por danos morais a três músicos retirados à força por seguranças da estação Central do Brasil, em novembro de 2015.

O colegiado rejeitou o recurso e manteve a indenização de R$ 30 mil para Thales Browne Rodrigues Câmara, que sofreu as lesões mais graves, e R$ 15 mil para Yuri Rodrigues Genuncio e Thiago Mello do Valle.

Notícias relacionadas:

Em seu voto, o desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa, relator do processo, descreveu que a "responsabilidade do transportador é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, cabendo à empresa assegurar a integridade física de seus passageiros durante o trajeto".

O magistrado destacou que "a cláusula de incolumidade do contrato de transporte foi violada quando os seguranças, em vez de preservar a ordem de forma proporcional, recorreram à força física injustificada".

Imagens de câmeras de segurança, laudos de exame de corpo de delito e relatos testemunhais, confirmam que os músicos foram agredidos após uma apresentação dentro do vagão.

Para o desembargador, a ação dos agentes "foi excessiva, desarrazoada e incompatível com os limites legais da função de vigilância".

"A concessionária, na condição de prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a seus usuários, independentemente de culpa, quando configurada a falha na prestação do serviço", escreveu o desembargador Cezar Costa.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Exército israelense afirma que mais de 250.000 palestinos deixaram a Cidade de Gaza

Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Ministério da saúde cria comitês para monitorar implantação de terapia para ame no SUS

Protesto contra imigração leva 110 mil manifestantes às ruas de Londres

Calma retorna ao Nepal após dias de protestos; presidente dissolve Parlamento e convoca eleições

Aulas gratuitas de música são oferecidas no Complexo da Maré

OLP inicia desarmamento em maior campo de refugiados do Líbano

Como o governo Lula tenta se blindar de reações à condenação de Bolsonaro

Flamengo reúne organizadas para debater violência contra as mulheres

OLP entrega armas do maior campo de refugiados palestinos do Líbano

Trump pressiona aliados da Otan: 'Parem de comprar petróleo russo'