Candidatos denunciam fraude em prova para investigador em SP; polícia apura

A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo instaurou uma investigação interna para apurar denúncias de irregularidades na prova oral de um concurso para investigador.

O que aconteceu

TJSP suspendeu resultados do concurso após candidatos reprovados entrarem com ação popular. O tribunal viu indícios de irregularidades, como falta de isonomia e impessoalidade, que podem ter beneficiado parte dos candidatos. A ação diz que a banca examinadora leu questões do material preparatório do Concurseiro PRO durante prova oral, em 11 de fevereiro deste ano.

Vídeo anexado ao processo mostra examinadora com uma apostila de questões do Concurseiro PRO aberta. Um candidato reprovado disse ao UOL, em condição de anonimato, que as questões lidas pela examinadora não foram formuladas pela Acadepol (Academia da Polícia Civil), responsável pelo concurso, mas eram as mesmas do material do curso. O tribunal tomou a decisão após ter acesso às imagens. A reportagem não obteve o vídeo.

Imagens revelam indícios suficientes de que a banca examinadora efetivamente utilizou, no exame oral, material elaborado por curso preparatório, e, deste modo, disponibilizado apenas para uma parcela de candidatos, o que implica em aparente favorecimento e afronta o princípio da isonomia

Relator Aliende Ribeiro, em decisão do TJSP

Houve apagão durante prova oral. Outro ponto levantado pelos reprovados é que faltou energia na Academia de Polícia durante uma arguição e, mesmo assim, a direção seguiu com o exame. Em um vídeo apresentado pelos reprovados, uma examinadora alega não estar enxergando nada.

Se constatadas irregularidades, a Polícia Civil adotará medidas legais. A informação é da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). A pasta afirma que os concursos são realizados com transparência e igualdade de condições.

O que diz o curso preparatório?

Concurseiro PRO nega qualquer fraude ou irregularidade. Ao UOL, o coordenador Sérgio Rodrigues disse que os materiais usados pelos alunos reúnem um compilado de questões de concursos de outros anos, sem qualquer relação com a prova oral citada na ação. O curso diz ainda que o material ao qual a banca examinadora teve acesso era um compilado de perguntas do concurso de 2022, acessível a todos os candidatos.

Coordenador nega relação com membros da Acadepol e banca examinadora. Segundo Rodrigues, como a prova oral é pública, uma equipe do preparatório acompanha todas as bancas para anotar as perguntas e repassar aos alunos semanas depois.

Curso diz que taxa de aprovação na prova oral mostra que não houve fraude. Dos 127 alunos do Concurseiro PRO, 100 foram aprovados. Rodrigues diz que, se houvesse fraude, "todos teriam sido aprovados, o que não aconteceu". Ele diz ainda que mais de mil outros candidatos aprovados não fizeram o preparatório.

Coordenador do preparatório vê má-fé na ação popular dos reprovados. "Alegar fraude com base em um vídeo onde um examinador abre um PDF por dez segundos não se sustenta. Nós temos como provar a lisura", afirmou.

Eu e outro coordenador sequer somos policiais civis, não temos acesso aos examinadores. Temos apenas experiência acadêmica e prática em concursos, por isso fomos pegos de surpresa por essa narrativa distorcida.

Sérgio Rodrigues, coordenador Concurseiro PRO

Os materiais oferecidos pelo Concurseiro PRO custam cerca de R$ 700. O curso preparatório também oferece turmas online para a prova oral.

Um dos reprovados voltará ao concurso

Justiça anulou reprovação de um dos candidatos. Neste caso específico, ao qual o UOL teve acesso, um dos reprovados disse que não recebeu o gabarito da prova e que uma cláusula do concurso proibia que entrasse com recurso pedindo acesso às respostas. Sem o espelho da correção, candidato afirmou que sua reprovação não poderia ser comprovada.

TJSP considerou cláusula ilegal e determinou que candidato volte ao concurso. Ele será nomeado em caso de aprovação nas fases finais. A decisão é de 28 de agosto.

São Paulo tem déficit de policiais civis

Concurso do Edital IP1/2023 oferta 1.250 vagas para investigador em São Paulo. Contratação vai repor parte dos 15.350 agentes que faltam em São Paulo. São 27.135 policiais civis em atividade no estado. Para comparação, a Polícia Militar conta com mais de 80 mil servidores. Os dados foram obtidos pelo UOL.

Número de policiais civis em São Paulo é menor que em 2013, quando trabalhavam 32.278 agentes. Em 12 anos, o efetivo da Polícia Civil caiu 16%, enquanto a população do estado aumentou em 2,5 milhões. Atualmente, cada policial civil atende 1.685 habitantes no estado.