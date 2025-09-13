Crânio de urso perto de arena romana sugere que bichos participavam de luta

Os escravizados romanos não lutavam apenas contra outros homens, mas poderiam também encarar ursos nas arenas romanas, descobriu um time de pesquisadores liderado por especialistas do Instituto de Arqueologia de Belgrado, na Sérvia. As conclusões foram publicadas em 1º de setembro no jornal científico Antiquity.

O que aconteceu

Arqueólogos encontraram um crânio de um urso pardo (Ursus arctus) de 1.700 anos, com sinais de combate, nas proximidades de uma antiga arena romana na Sérvia. O animal também enfrentou uma infecção antes da morte, o que sugere difíceis condições de catividade.

Esta é a primeira prova biológica de que ursos também serviram ao entretenimento dos romanos. Antes, essa informação só se conhecia através de relatos históricos. Fragmento do crânio foi descoberto em uma escavação em 2016 junto a outros remanescentes de uma base militar de fronteira próxima ao anfiteatro de Viminacium, construído no século 2 d.C. e com capacidade para até 7.000 pessoas.

Urso estava junto aos restos de ossos de outros bichos, como um leopardo, na entrada do anfiteatro. Pesquisas anteriores apontaram que animais mortos em arenas romanas eram divididos ali, tinham suas carnes distribuídas e ossos descartados nas proximidades do anfiteatro. Não havia nenhum tipo de enterro formal para eles.

Não podemos dizer com certeza se o urso morreu diretamente na arena, mas as evidências sugerem que o trauma ocorreu durante espetáculos, e a infecção subsequente provavelmente contribuiu significativamente para a sua morte. Nemanja Markovic, autor principal e pesquisador do Instituto de Arqueologia em Belgrado, ao site Live Science

Análise de DNA revelou espetáculos brutais

Investigação do material genético do urso revelou que era um macho e que tinha cerca de seis anos quando morreu. Ele teria nascido e crescido nas proximidades da arena.

Datação por carbono-14 tanto dos ossos do urso quanto de outros animais colocou sua vida entre os anos de 240 a 350 d.C. Esta foi uma época em que o anfiteatro de Viminacium recebia lutas de gladiadores com frequência.

Uma grande lesão na parte da frente do crânio do urso tinha sinais de cicatrização e de infecção, ao mesmo tempo. Isso sugere que seu corpo estava tentando combater o problema quando morreu.

Machucado na testa pode ter sido feito por uma lança. Este tipo de armamento seria consistente com a fratura de impacto observada, apontam os cientistas no artigo.

Fragmentos de dentes, mandíbula e maxilar, além do crânio de um urso pardo provavelmente utilizado por romanos em espetáculos nas arenas Imagem: Reprodução/Antiquity

A mandíbula e o maxilar também possuíam sinais de infecção, enquanto os caninos tinham um desgaste anormal, que sugere uma crueldade prolongada. Ursos presos costumam roer as grades de suas jaulas. Os tipos de problemas vistos na mandíbula, maxilar e nos dentes do urso indicam que ele passou por este sofrimento por anos, e não semanas ou meses.

Escravizados que lutavam contra animais não eram chamados de gladiadores, mas "bestiários". A palavra "gladiador" se referia apenas a homens que encaravam outros homens na arena. A ressalva foi feita pela professora Kathleen Coleman, especialista em estudos clássicos da Universidade Harvard, nos EUA, ao jornal britânico Daily Mail.

No entanto, havia um segundo tipo de lutadores que participavam dos espetáculos com animais: os venadores. Estes homens faziam carreiras nas arenas, demonstrando caçadas. Os pesquisadores acreditam que teria sido um deles a ferir o urso com a lança.

Animais forçados a participar dos espetáculos nas arenas romanas cumpriam diversos papéis. Além de lutar com os venadores, eles podiam ser obrigados a enfrentar outros animais, executar condenados ou realizar apresentações com truques para os quais foram treinados.