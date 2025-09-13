Precisando de um ferro de passar? Este modelo é bem avaliado e custa R$ 110

Está precisando de um ferro de passar roupa? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo que é bem avaliado por consumidores e está com um ótimo preço.

O ferro Efficient da Electrolux promete ser capaz de desamassar as roupas diretamente do cabide, graças aos jatos fortes de vapor na posição vertical, além da possibilidade de ser usado na forma comum, em uma tábua na horizontal. Confira mais características desse produto e o que diz quem já comprou.

O que a Electrolux diz sobre esse ferro?

Possui reservatório transparente, com tampa e capacidade de 200 ml

Com base antiaderente, o ferro promete deslizar de maneira suave e fácil sobre a roupa

Passa a seco ou a vapor

Vapor vertical dá a possibilidade de desamassar as roupas diretamente no cabide

Botão de vapor extra e spray de água promete ajudar a tirar os amassados mais difíceis

Possui 23 saídas reais de vapor

Tem peso leve e de fácil manuseio

O que diz quem comprou?

O ferro de passar roupas a seco e a vapor é avaliado em 4,6 estrelas (do máximo de cinco) na Amazon e no Magalu. Confira os comentários de quem já adquiriu o produto:

Fácil de usar. Leve, prático. Atendeu minhas expectativas. Pela marca, achei barato. Custo benefício. Braulio, avaliação no Magalu

Eu comprei, pois, além do preço bom, dá para usar com ou sem vapor, super indico. Ele é leve e bonito e não é muito grande, tamanho ideal. Luciana, avaliação na Amazon

Comprem sem medo! Que qualidade ótima deste produto e não tenho o que reclamar, veio bem embalado e entregue no prazo informado. Compra segura e com acesso ao rastreamento. Renata, avaliação na Amazon

Pontos de atenção

Alguns consumidores comentaram sobre o fio ser curto e as descrições para regulação da temperatura no ferro serem pequenas. Confira:

Gostei muito da cor somente, comprei achando que seria mais pesado por fim, não é! Super leve! Não vem o copinho de água, fio é bem curto. Enfim, não curti. Paty, avaliação na Amazon

As informações referentes ao tipo de tecido e à regulação da temperatura são muito pequenas e em cor que confunde muito com a cor do ferro de passar. As fontes deveriam ser mais destacadas para facilitar a regulação de temperatura e assim, evitar o mal uso do equipamento elétrico. José R, avaliação na Amazon

