Topo

Notícias

Famílias de reféns acusam Netanyahu de ser obstáculo para acabar com guerra em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - GIL COHEN-MAGEN /27.jul.2025- AFP
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Imagem: GIL COHEN-MAGEN /27.jul.2025- AFP

13/09/2025 17h14

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é o principal obstáculo para a libertação dos reféns ainda em Gaza, denunciou neste sábado (13) o Fórum das Famílias de Reféns, principal organização israelense que reúne os parentes das pessoas em cativeiro.

"A operação seletiva realizada no Catar demonstrou, sem sombra de dúvida, que existe um obstáculo para a libertação dos reféns e o fim da guerra: o primeiro-ministro Netanyahu", escreveu em comunicado, referindo-se ao recente ataque israelense contra uma reunião de membros do Hamas no rico emirado do Golfo.

"Cada vez que um acordo se aproxima, Netanyahu o sabota", denunciou esta organização, pouco depois de o premiê acusar os líderes do movimento islamista palestino Hamas de estender a guerra e frustrar os esforços para alcançar um cessar-fogo.

"Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se preocupam com o povo em Gaza. Eles bloquearam todas as tentativas de cessar-fogo para prolongar a guerra indefinidamente", declarou na rede social X. "Livrar-se deles eliminaria o principal obstáculo para libertar todos os nossos reféns e encerrar a guerra", acrescentou.

O Fórum de Familiares, no entanto, classificou a acusação como a última "desculpa" de Netanyahu para não trazer de volta os reféns. "Chegou o momento de acabar com as desculpas destinadas a ganhar tempo para que ele possa se manter no poder", afirmou.

Combatentes islamistas liderados pelo Hamas capturaram 251 pessoas durante os ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel, que desencadearam a guerra em Gaza. Quarenta e sete dos reféns continuam em Gaza, incluindo 25 que, segundo o exército, faleceram.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

Tatuador é condenado por lesão após tatuar adolescente sem aval dos pais

Ultradireita reúne 110 mil em protesto anti-imigração no Reino Unido

Jovens afegãos refugiados vivem em abrigo em SP há quase dois anos

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado

Drone de Kiev atinge refinaria russa; Kremlin reivindica aldeia na Ucrânia

Agredida após show punk morreu 'por provável uso de cocaína', diz laudo

Programa de rádio Viva Maria completa 44 anos em defesa das mulheres

Autoridades dos EUA conversam em Cabul sobre norte-americanos detidos no Afeganistão

2ª edição do Orgulho Nerd SP reúne cultura pop, música e games