Explosão em um bar de Madri deixa dezenas de feridos

Uma explosão destruiu parcialmente um bar em Madri, na tarde deste sábado (13), deixando 21 pessoas feridas, três delas em estado grave, anunciaram os serviços de emergência espanhóis.

No fim da tarde, os bombeiros ainda removiam os destroços do estabelecimento localizado no bairro de Vallecas, na capital espanhola.

Uma publicação na rede X feita pelos serviços de emergência espanhóis mostrava imagens do teto parcialmente desabado do bar e de tijolos espalhados pelo chão.

Com a explosão, as portas do bar foram arrancadas das dobradiças e cacos de vidro se espalharam até a rua.

Agentes da Defesa Civil e equipes médicas atenderam 21 pessoas, três delas em estado "grave" e duas em estado "potencialmente grave", de acordo com um balanço preliminar.

Cães farejadores e drones foram mobilizados para ajudar no trabalho de resgate, acrescentaram.

As causas da explosão ainda estão sendo apuradas.

Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.



18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.



La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g ? Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

(Com AFP)