Exército de Israel afirma que mais de 250 mil palestinos já deixaram a cidade de Gaza

Mais de 250 mil moradores deixaram a cidade de Gaza nas últimas semanas, segundo o Exército de Israel, que intensificou os bombardeios e operações militares na região. A ofensiva, que mira o que os militares chamam de "infraestruturas terroristas", tem como objetivo reduzir riscos para as tropas em futuras etapas da operação.

Com informações de Michel Paul, correspondente da RFI em Jerusalém

De acordo com a Defesa Civil de Gaza, controlada pelo Hamas, 62 pessoas morreram nas últimas 24 horas em toda a Faixa de Gaza, sendo 35 apenas na cidade. Um ataque aéreo particularmente letal atingiu uma residência no noroeste da cidade de Gaza, matando 14 pessoas, a maioria mulheres e crianças.

Duas escolas administradas pela agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA), que haviam sido transformadas em abrigos, foram bombardeadas no campo de refugiados de Al-Chati, no norte do território, após ordens de evacuação, segundo fontes locais.

Israel pede evacuação e mira controle total

O porta-voz do Exército israelense para o público árabe, Avichay Adraee, afirmou na rede X que mais de um quarto da população da cidade de Gaza ? estimada em cerca de um milhão de pessoas pela ONU ? deixou a área por questões de segurança. O Exército declarou que pretende assumir o controle da cidade, considerada um dos últimos redutos do Hamas.

No sábado, aviões israelenses lançaram panfletos sobre bairros do oeste da cidade, pedindo que os moradores evacuassem imediatamente pela rua Al-Rachid em direção ao sul. "O Exército atua com força em sua região e está determinado a desmantelar o Hamas. Para sua segurança, evacue imediatamente", dizia o comunicado.

Torres destruídas e alertas humanitários

Nos últimos dias, as forças israelenses destruíram várias torres residenciais em Gaza, afirmando que pretendem intensificar os ataques para enfraquecer a infraestrutura do Hamas e proteger suas tropas. Organizações humanitárias alertam que novos deslocamentos da população do norte para o sul da Faixa de Gaza são inviáveis e colocam vidas em risco.

O conflito atual teve início em 7 de outubro de 2023, com um ataque sem precedentes do Hamas em território israelense, que resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais israelenses compilados pela AFP.

A resposta militar de Israel já causou ao menos 64.756 mortes na Faixa de Gaza, conforme números do Ministério da Saúde local, sob controle do Hamas. A ofensiva devastou o território palestino e gerou uma crise humanitária de grandes proporções. A ONU declarou estado de fome em Gaza, o que é negado por Israel, que mantém o cerco à região.