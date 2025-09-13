Topo

Ex-mulher diz em TV que foi agredida pelo empresário Henrique CDs

Henrique CDs agredindo secretária da ex-mulher em Fortaleza Imagem: Reprodução
13/09/2025 18h41

Greyci Damasceno Viana, ex-mulher do empresário Jorge Henrique de Lima Dias, o Henrique CDs, afirmou hoje em entrevista à TV Verdes Mares que foi vítima de agressões feitas por ele. A declaração ocorreu um dia depois de vir à tona um vídeo em que o empresário foi flagrado agredindo uma secretária da ex-mulher.

O que aconteceu

Greyci afirmou que em uma das agressões que sofreu, um de seus filhos, fruto de outro relacionamento, também foi vítima. Ela tem três filhos com o empresário. A agressão mais recente, segundo ela, ocorreu eu março deste ano. A mulher afirmou que já teve medida protetiva contra Hernique, mas que não foi renovada.

Uma nova medida protetiva foi concedida pela Justiça à Greyci hoje. Segundo o TJ (Tribunal de Justiça), o empresário deve manter distância mínima de 100 metros da ex-mulher. A decisão estabelece que, em caso de descumprimento, ele poderá ter a prisão preventiva decretada.

O empresário afirmou que a ex-mulher tenta prejudicar sua imagem. Em entrevista ao portal G1, Henrique afirmou que apenas se defendeu da secretária, que, segundo ele, foi quem partiu para cima durante a briga. Ele ainda disse que estava sendo impedido de sair da casa pelas mulheres.

A Secretaria de Segurança informou que apura o caso. Segundo a pasta, as circunstâncias de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica serão investigadas pela Polícia Civil.

Henrique CDs ficou famoso nos anos 2000. Ele filmava e divulgava show de cantores e bandas, principalmente de forró e swingueira. Em sua carreira, trabalhou, entre outros, com Wesley Safadão que, à época, era vocalista da Banda Garota Safada.

