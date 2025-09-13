Topo

Notícias

Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Eduardo Bueno - Reprodução/TV Cultura
Eduardo Bueno Imagem: Reprodução/TV Cultura

São Paulo

13/09/2025 11h29

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) cancelou um evento marcado para esse domingo, 14, com o historiador Eduardo Bueno.

O cancelamento ocorreu após ele publicar um vídeo em suas redes sociais comemorando o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk, morto por um tiro em um campus universitário em Utah, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 10.

Na gravação, que foi mais tarde excluída pelo Instagram, o historiador afirma ser "terrível um ativista ser morto por ideias, exceto quando é Charlie Kirk".

"Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara, o Charlie Kirk. Tem duas filhas pequenas, que bom pras filhas dele, né", diz Bueno em trechos do vídeo original que circula nas redes, acompanhados de críticas ao historiador.

Após o vídeo original ser apagado, Bueno voltou às redes para protestar contra o que considerou ser um episódio de censura. "Mas onde está a liberdade de expressão tão defendida pela extrema direita? Estou sendo censurado! Espero que os EUA invadam logo o Brasil para me defender!", escreveu na nova publicação sobre o tema. Na gravação, o historiador reforça que não foi ele quem apagou o vídeo e afirma que a plataforma tem o direito de excluir o conteúdo que quiser.

O historiador, dono do canal no YouTube "Buenas Ideias", acumula 1,53 milhão de inscritos na plataforma de vídeos. No Instagram, onde tem quase 350 mil seguidores, a opção de deixar comentários foi retirada nas últimas seis publicações, postadas desde a última terça-feira, 9. Já no Facebook, onde a opção segue ativa, Bueno recebeu uma enxurrada de críticas.

"É, mas tu extrapolou na fala. Passou do ponto. E tu sabe. Comemorar a morte seja lá de quem quer que seja , e ainda citar os filhos etc. é demais. Tenho certeza que refletirá sobre isso", escreveu um seguidor. Outros afirmam que deixaram de seguir o influenciador após as declarações.

Kirk foi atingido cerca de 20 minutos após o início do evento no campus da Universidade de Utah Valley. Segundo a porta-voz da universidade, Ellen Treanor, o influenciador foi alvo de um tiro a cerca de 200 metros de distância. O acusado de assassinar Kirk foi identificado como o estudante Tyler Robinson, de 22 anos, e preso na noite de quinta-feira, 11.

Em nota oficial, a PUCRS afirma que o evento não será mais realizado no salão da Universidade em razão da rescisão do contrato de locação, e afirmou que a atividade era promovida por terceiros, não integrando programação institucional.

"A PUCRS reforça seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana, reafirmando que tal postura não condiz com sua cultura nem com seus valores institucionais", diz trecho da nota.

Os ingressos para o espetáculo "Brasil: Pecado Capital" estavam sendo vendidos por valores entre R$ 100 e R$ 200, e já não estão mais disponíveis em plataformas de venda online.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Velozes e Furiosos': polícia de SP investiga rachas com carros de luxo

Sangue e marcas de tiros são encontrados em carro de cobradores de dívida

Exército israelense afirma que mais de 250.000 palestinos deixaram a Cidade de Gaza

Eduardo Bueno comemora morte de Charlie Kirk e tem evento cancelado em Porto Alegre

Ministério da saúde cria comitês para monitorar implantação de terapia para ame no SUS

Protesto contra imigração leva 110 mil manifestantes às ruas de Londres

Calma retorna ao Nepal após dias de protestos; presidente dissolve Parlamento e convoca eleições

Aulas gratuitas de música são oferecidas no Complexo da Maré

OLP inicia desarmamento em maior campo de refugiados do Líbano

Como o governo Lula tenta se blindar de reações à condenação de Bolsonaro

Flamengo reúne organizadas para debater violência contra as mulheres