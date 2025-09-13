Domino's lança quiosque e loja compacta; modelos impressionam marca global

Com forte operação no delivery e uma rede com 220 unidades, a Domino's Pizza Brasil deflagrou uma estratégia de expansão via quiosques e lojas compactas (de 70 m² a 100 m²). A novidade impressionou a Domino's Internacional, que já estuda adotar o modelo de loja compacta em outros países.

Loja compacta em outros países

Domino's Internacional estuda implantar lojas compactas em outros países. Bruno Oliveira, co-CEO da Domino's Pizza Brasil e responsável pelas áreas de tecnologia, supply e inovação, diz que os novos modelos de franquia impressionaram os americanos da Domino's Internacional. "Eles se debruçaram sobre esses novos modelos e acharam a forma de expansão muito interessante. Agora, estudam lançar o modelo de loja compacta em outros países", afirma.

A Domino's Pizza Brasil é franqueadora da Domino's Internacional no país.

Quiosque e lojas compactas

Quiosque com 3 tamanhos. Os modelos de quiosque: são nano (4,9 m²), o mini (7,7 m²) e quiosque (11 m²). O investimento inicial é a partir de R$ 300 mil.

Modelos de lojas compactas: brotinho (70 m²) e médio (100 m²). Uma loja compacta da Domino's custa a partir de R$ 600 mil. Uma loja tradicional da marca custa o dobro disso.

Câmaras frias nas lojas. Orestes Miraglia, co-CEO da Domino's Pizza Brasil e responsável pela área de franquias e expansão, diz que as lojas compactas precisam ter uma câmara fria pequena onde serão preparadas as massas. "Já os quiosques devem ter uma área remota, mas próxima ao local, para a instalação da câmara fria, onde todo o processo será feito. Ou seja, todas as pizzas são preparadas e assadas na hora", diz.

Locais com alto fluxo de pessoas

Principais locais para instalação. Os novos modelos são indicados para locais de alto fluxo de pessoas, como aeroportos, metrôs, rodoviárias, shoppings, faculdades, hospitais, clubes e postos de combustível.

Quiosque pioneiro no Rio. Em dezembro de 2024, a Domino's abriu um quiosque de 11 m² na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. "Foi o pioneiro nessa nova fase de expansão", diz Miraglia. Segundo ele, esse quiosque vende, em média, 250 pizzas por dia e tem um faturamento médio mensal entre R$ 220 mil e R$ 280 mil.

Unidade em aeroporto. Uma loja compacta (modelo brotinho) foi aberta no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em agosto. Está prevista para novembro a abertura de um quiosque no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Quiosque com delivery. Também em novembro será aberto um quiosque em posto de combustível em Itaipava, distrito de Petrópolis (RJ). Será o primeiro quiosque da marca com delivery. Entre quiosques, lojas compactas e tradicionais, a Domino's tem meta de chegar a 20 novas unidades neste ano.

Empresa foi criada nos EUA

Marca americana chegou ao Brasil em 1993. A Domino's foi criada no estado de Michigan, nos EUA, em 1960. Hoje, está presente em 85 países, com mais de 16 mil lojas. No Brasil, a rede possui 220 unidades, entre lojas de rua e de shopping, quiosques e lojas compactas.

Em 2024, o faturamento da empresa foi de cerca de R$ 550 milhões. O lucro não foi revelado.

