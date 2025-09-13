Topo

Notícias

Domino's lança quiosque e loja compacta; modelos impressionam marca global

Quiosque da Domino"s na rodoviária Novo Rio, no Rio - Divulgação
Quiosque da Domino's na rodoviária Novo Rio, no Rio Imagem: Divulgação
do UOL

Claudia Varella

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 05h00

Com forte operação no delivery e uma rede com 220 unidades, a Domino's Pizza Brasil deflagrou uma estratégia de expansão via quiosques e lojas compactas (de 70 m² a 100 m²). A novidade impressionou a Domino's Internacional, que já estuda adotar o modelo de loja compacta em outros países.

Loja compacta em outros países

Domino's Internacional estuda implantar lojas compactas em outros países. Bruno Oliveira, co-CEO da Domino's Pizza Brasil e responsável pelas áreas de tecnologia, supply e inovação, diz que os novos modelos de franquia impressionaram os americanos da Domino's Internacional. "Eles se debruçaram sobre esses novos modelos e acharam a forma de expansão muito interessante. Agora, estudam lançar o modelo de loja compacta em outros países", afirma.

Relacionadas

Amigos montam loja de açaí; hoje são donos de 9 marcas e faturam R$ 210 mi

Giuliana Flores lança modelo de franquia; meta é ter até 15 lojas no 1º ano

É cedo para pensar no Natal? Veja como artesãos se planejam para a data

A Domino's Pizza Brasil é franqueadora da Domino's Internacional no país.

Quiosque e lojas compactas

Quiosque com 3 tamanhos. Os modelos de quiosque: são nano (4,9 m²), o mini (7,7 m²) e quiosque (11 m²). O investimento inicial é a partir de R$ 300 mil.

Modelos de lojas compactas: brotinho (70 m²) e médio (100 m²). Uma loja compacta da Domino's custa a partir de R$ 600 mil. Uma loja tradicional da marca custa o dobro disso.

Câmaras frias nas lojas. Orestes Miraglia, co-CEO da Domino's Pizza Brasil e responsável pela área de franquias e expansão, diz que as lojas compactas precisam ter uma câmara fria pequena onde serão preparadas as massas. "Já os quiosques devem ter uma área remota, mas próxima ao local, para a instalação da câmara fria, onde todo o processo será feito. Ou seja, todas as pizzas são preparadas e assadas na hora", diz.

Locais com alto fluxo de pessoas

Principais locais para instalação. Os novos modelos são indicados para locais de alto fluxo de pessoas, como aeroportos, metrôs, rodoviárias, shoppings, faculdades, hospitais, clubes e postos de combustível.

Quiosque pioneiro no Rio. Em dezembro de 2024, a Domino's abriu um quiosque de 11 m² na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. "Foi o pioneiro nessa nova fase de expansão", diz Miraglia. Segundo ele, esse quiosque vende, em média, 250 pizzas por dia e tem um faturamento médio mensal entre R$ 220 mil e R$ 280 mil.

Unidade em aeroporto. Uma loja compacta (modelo brotinho) foi aberta no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em agosto. Está prevista para novembro a abertura de um quiosque no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Quiosque com delivery. Também em novembro será aberto um quiosque em posto de combustível em Itaipava, distrito de Petrópolis (RJ). Será o primeiro quiosque da marca com delivery. Entre quiosques, lojas compactas e tradicionais, a Domino's tem meta de chegar a 20 novas unidades neste ano.

Empresa foi criada nos EUA

Marca americana chegou ao Brasil em 1993. A Domino's foi criada no estado de Michigan, nos EUA, em 1960. Hoje, está presente em 85 países, com mais de 16 mil lojas. No Brasil, a rede possui 220 unidades, entre lojas de rua e de shopping, quiosques e lojas compactas.

Em 2024, o faturamento da empresa foi de cerca de R$ 550 milhões. O lucro não foi revelado.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Ódio nas redes é tristeza diante da alegria alheia, diz Clóvis de Barros

Se Fux tivesse votado, pena de Bolsonaro e dos demais poderia ser menor?

Orientado, Lula tem semana discreta durante julgamento de Bolsonaro no STF

Moraes já tem novo embate à vista no STF, desta vez com Eduardo Bolsonaro

Denúncia de Felca teve mais alcance que ações diárias da PF, diz delegado

Crânio de urso perto de arena romana sugere que bichos participavam de luta

Morango do amor e almoço em família: a semana de Michelle no julgamento

Como Ramagem, condenado e inelegível, deve perder mandato e cargo na PF

Autoridades pressionam por pena de morte para assassino de Kirk

Desembargador manda zap por engano a colega e abre crise no TJ-SP

De capitão à condenação por tentar um golpe: a trajetória de Jair Bolsonaro