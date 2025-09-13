Desembargador manda zap por engano a colega e abre crise no TJ-SP

O desembargador Luís Fernando Nishi, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), escreveu no whatsapp uma mensagem com críticas ao colega Renato Denisano, também desembargador. Digitou que o amigo não era confiável e que era preciso ter cuidado com ele.

Só que, na hora de mandar a mensagem, Nishi se atrapalhou: em vez de enviar ao contato da agenda que desejava, colocou como destinatário o nome do colega que criticava. E assim Denisano ficou sabendo que o amigo de longa data anda falando mal dele por aí.

"Que feio, Nishi", respondeu o desembargador criticado.

"Bom, agora já foi", respondeu Nishi.

Os dois são membros do Órgão Especial, colegiado de cúpula do TJ-SP formado por 25 desembargadores.

A conversa se deu em meio às articulações para escolha dos três nomes de advogados a serem enviados ao governador, a quem compete escolher um deles como novo membro do TJ-SP. É o chamado quinto constitucional da advocacia, uma das disputas mais acirradas do Judiciário paulista.

Quem escolhe os três nomes é o Órgão Especial.

A destinatária original da mensagem era uma das candidatas à vaga, a advogada Renata Marques Ferreira.

Nela, Nishi dizia não confiar em Denisano, e orientava sua estratégia na eleição, mesmo sendo ele mesmo um dos votantes na disputa, o que gerou mal estar no tribunal quando a mensagem veio à tona, desencadeando o início de uma crise nos bastidores.

"Tenho um colega de turma de faculdade que está no OE [Órgão Especial], o Renato Denisano, que só se elegeu porque não tínhamos outro candidato, mas não confio nele, que é muito 'amigo' do Alexandre [de Moraes, ministro do STF]. Peguei ele conversando com o presidente [do TJ-SP] e pedindo voto para a [Fernanda] Tartuce", escreveu Nishi, na mensagem enviada por engano ao próprio Denisano, em 28 de agosto.

"O Renato (Denisano) está no meu grupo da pizza de todo mês, mas não confio nele, como outros assim têm restrições. Quantos menos falar, ótimo, vc já é conhecida de todos, não tem que sair no desespero atrás de apoio. Mas qualquer marola maior pode afundar o barco, não se exponha tanto desta vez. Esta, a minha humilde percepção do cenário", completou Nishi.

A candidata de Nishi, Renata Marques Ferreira, foi escolhida para integrar a lista tríplice a ser enviada ao governador. Fernanda Tartuce, a outra candidata mencionada na mensagem, também.

Ao UOL, Nishi disse que a mensagem que enviou por engano a Desinano é "conteúdo de índole pessoal" e que não foi ele quem divulgou seu conteúdo.

"A mensagem endereçada por equívoco não chegou ao correto destinatário, cuidando-se de conteúdo de índole pessoal, sem cunho institucional, e como tal deveria ser tratado, haja vista que a publicidade do episódio não partiu deste interlocutor", comentou o desembargador.

Já Desinano disse que "não há o que ser comentado" por se tratar de "questão pessoal": "Trata-se de questão pessoal e não institucional, sem repercussão na votação da lista da OAB. Portanto, não há o que ser comentado".

Colegas de faculdade

Nishi e Desinano são colegas de turma na Faculdade de Direito da USP. Ambos se formaram em 1982.

Também fazem parte do grupo o presidente do tribunal, Fernando Antonio Torres Garcia; o corregedor do TJ-SP, Francisco Loureiro; e a desembargadora Silvia Rocha.

No final deste ano haverá eleição para a direção do tribunal. Loureiro é o candidato favorito à Presidência e Silvia Rocha, à Corregedoria.

Desembargadores têm comentado que a mensagem de Nishi deu a impressão de que o grupo de 82, apesar de comer pizza junto todo mês, não é tão unido. O receio é que isso resulte em disputas políticas por espaço, expondo o tribunal.