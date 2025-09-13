Denúncia de Felca teve mais alcance que ações diárias da PF, diz delegado

O delegado Thiago Rodrigues, da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, afirma que a denúncia do influenciador Felca sobre a adultização de crianças teve um alcance ''muito maior'' no debate público do que as operações diárias da corporação. Sim. Essa hiperexposição de crianças e adolescentes facilita a atuação dos abusadores, que passam a ter diversas informações sobre as vítimas antes de entrar em contato com elas. Eles já sabem detalhes porque os pais vão postando a rotina das crianças: a escola que frequentam, o cantor que gostam, a roupa que usam. Muitas vezes, a superexposição ocorre não só das próprias vítimas, mas também das pessoas que deveriam protegê-las, facilitando o trabalho dos criminosos. Quando o abusador interage com a criança, seja em rede social ou em jogo online, isso torna o relato dele mais verossímil, e a criança tende a acreditar.

Não há uma rede social específica onde os abusadores estão mais presentes. O ambiente mais perigoso é aquele em que a criança ou adolescente está desvigiado, sem supervisão, e pode conversar com estranhos. Falo muito nas palestras que o que não se permite na vida real também não se deve permitir na internet. O conceito de não tocar em partes íntimas, por exemplo, se aplica ao ambiente cibernético: não se pode enviar fotos íntimas, registrar ou compartilhar conteúdos, porque a internet não guarda segredos. Na internet, você confia em alguém, mas essa pessoa pode não ser quem diz ser.

Delegado Thiago Rodrigues, da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal

Sim, verdade. Por meio de danças, por exemplo, de forma velada. A legislação hoje prevê que o crime de estupro não exige contato físico entre os sujeitos. O estupro virtual já é reconhecido pelos tribunais há anos. A adultização configura crimes sem a necessidade do contato físico que antigamente era exigido. Inclusive, delitos cibernéticos podem ter consequências até mais graves, pois a vítima se sente violada sempre que o conteúdo é acessado na internet.

Pesquisadores e psicólogos concordam que até os 12 anos nenhuma criança tem condições de lidar com as consequências das redes sociais, seja por comportamentos maldosos ou pelo contato com estranhos. Menores de 12 anos não devem ter redes sociais, especialmente com contato irrestrito. Esse é um debate que precisa ser feito. Muitas vezes, os próprios pais criam perfis para os filhos, o que anula qualquer mobilização da sociedade se o acesso dentro de casa é irrestrito.

As denúncias podem ser feitas de casa, pelo telefone (Disque 100) ou pela plataforma online da PF, ou ainda pela Polícia Civil local, que encaminha às autoridades competentes. Há diversos canais de denúncia que precisam ser divulgados. Também existe o projeto Guardiões da Infância, voltado à prevenção, educação digital e conscientização de crianças, adolescentes, pais e educadores sobre comportamentos online e riscos na internet.