De capitão à condenação por tentar um golpe: a trajetória de Jair Bolsonaro

De capitão do Exército a presidente da República, Jair Bolsonaro percorreu quase quatro décadas de vida pública em meio a confrontos e crises, até ser condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Bolsonaro nasceu em Glicério (SP) em 1955, mas foi registrado em Campinas, e cresceu no Vale do Ribeira. Filho de um dentista prático e de uma dona de casa descendente de italianos, ganhou o apelido de "Palmito" por ser alto e magro. Aos 15 anos, ajudou militares a localizar a área onde estava o capitão Carlos Lamarca, episódio lembrado como "batismo" de sua vocação.

Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1973 e se formou como oficial paraquedista em 1977. Sofreu acidente grave em um salto, batendo em um prédio e fraturando braços e tornozelos. Chegou a comercializar bolsas feitas de paraquedas usados, prática proibida pelo Exército, e ganhou a fama de "capitão truculento".

Conflitos com o Exército quase custaram a carreira de Bolsonaro. Em 1986, publicou na Veja o artigo "O salário está baixo", que lhe rendeu 15 dias de prisão. No ano seguinte, foi acusado de planejar explosões em quartéis, no "Caso das Bombas", mas acabou absolvido em 1988 pelo STM e passou à reserva como capitão.

Do baixo clero às polêmicas

A troca constante de partidos marcou sua trajetória no Congresso. Eleito vereador em 1988 e deputado em 1990, Bolsonaro se reelegeu sete vezes, tentou três vezes presidir a Câmara e percorreu siglas como PDC, PPB, PP, PSL e, por fim, PL.

As falas violentas projetaram Bolsonaro. Em 2003, disse à deputada Maria do Rosário que não a estupraria porque "ela não merecia". Em 2010, atacou o que chamou de "kit gay" do MEC.

Foi o deputado mais votado do Rio em 2014, com 460 mil votos. O desempenho reforçou seu cacife para tentar a Presidência e consolidou o estilo de explorar polêmicas como ferramenta política.

Em 2016, exaltou o torturador Brilhante Ustra ao votar pelo impeachment de Dilma Rousseff.

A facada e a vitória em 2018

Bolsonaro lançou candidatura presidencial em 2018 pelo PSL e inovou na arrecadação digital. Tornou-se o primeiro candidato a levantar mais de R$ 1 milhão em doações online.

A campanha foi marcada por atos de rua, redes sociais e um atentado. Em 6 de setembro, em Juiz de Fora, levou uma facada de Adélio Bispo, passou por cirurgias de emergência e usou bolsa de colostomia.

A facada virou divisor de águas na campanha. Fora dos debates, Bolsonaro se consolidou como "mito", enquanto o movimento #EleNão levou milhares às ruas. Mesmo assim, venceu Haddad no segundo turno com 55% dos votos.

Governo e confrontos

A posse em 2019 levou generais a cargos-chave e inaugurou choques institucionais. Bolsonaro radicalizou o discurso contra imprensa, STF e opositores, governou sem partido por anos e se apoiou no Centrão para aprovar pautas. Crises culturais e gafes internacionais marcaram o governo.

Presidente Jair Bolsonaro saúda o público durante posse presidencial, no Palácio do Planalto Imagem: Marcelo Camargo/ABr

No Carnaval de 2019, publicou vídeo de "golden shower", gerando repercussão internacional. A cena escatológica foi usada para criticar a festa e virou exemplo do estilo de comunicação agressivo e polêmico que marcaria seu governo.

A pandemia expôs sua conduta mais polêmica. Chamou a Covid-19 de "gripezinha", atrasou a compra de vacinas, promoveu cloroquina e incentivou aglomerações. Demitiu dois ministros da Saúde e enfrentou uma CPI que recomendou seu indiciamento em 2021.

Ataque às urnas. Defendeu o voto impresso, liderou motociatas, participou de atos de 7 de setembro contra o STF e chegou a declarar que não cumpriria decisões de Alexandre de Moraes, recuando depois em carta conciliatória.

Derrota e 8 de janeiro

Bolsonaro tentou criar a própria legenda, a Aliança pelo Brasil, mas fracassou. Em 2021, ingressou no PL para disputar a reeleição, consolidando uma trajetória marcada por trocas de partido.

Estátua A Justiça vandalizada no 8 de janeiro de 2023 Imagem: Folhapress

Perdeu a eleição de 30 de outubro de 2022 para Lula e não reconheceu a derrota. Recolheu-se no Alvorada, viajou para os EUA em 30 de dezembro e não compareceu à posse, rompendo a tradição da faixa presidencial. Nos EUA, hospedou-se em resort de Donald Trump e participou da CPAC 2023. Buscou apoio internacional enquanto seguidores no Brasil mantinham acampamentos diante de quartéis.

No dia 8 de janeiro, apoiadores invadiram e depredaram os Três Poderes em Brasília. A repercussão foi imediata e abriu caminho para investigações sobre a trama golpista envolvendo o ex-presidente.

Inelegibilidade e investigações

Em junho de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível até 2030. A decisão afastou o ex-presidente das urnas, mas não da militância, que seguiu ativa.

As investigações da PF avançaram em 2024 com operações que apreenderam minutas golpistas. A delação do tenente-coronel Mauro Cid detalhou reuniões e planos de violência apelidados de "Punhal Verde e Amarelo".

Escândalos ampliaram o cerco. Bolsonaro foi investigado por receber joias de luxo de governos árabes, avaliadas em até R$ 16 milhões, e por uso irregular de recursos públicos em monitoramento digital, na chamada Operação Última Milha.

Condenação no STF

Em janeiro de 2025, o Supremo recebeu denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do estado democrático de direito, organização criminosa e outros crimes. O julgamento da Primeira Turma foi aberto em 2 de setembro e percorreu várias sessões até ser concluído no dia 11.

Na decisão final, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A pena foi dividida em 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de multa.

Foi a primeira condenação criminal de um ex-presidente da República na história do Brasil. O STF considerou Bolsonaro líder de uma conspiração para romper a ordem democrática, consolidando o 8 de janeiro como divisor de águas da política recente.

Apesar da sentença, Bolsonaro não foi levado imediatamente ao regime fechado. Ele segue em prisão domiciliar, determinada em agosto de 2025, e só poderá ser transferido após a publicação do acórdão e a análise de recursos. A defesa ainda pode apresentar embargos, adiando o trânsito em julgado.

Destino da prisão ainda é indefinido. Entre as possibilidades estão o Complexo da Papuda, em Brasília, uma sala especial da Polícia Federal, a manutenção da prisão domiciliar por idade e saúde, ou até uma dependência militar, já que Bolsonaro é capitão reformado. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes.

*Com informações das agências Reuters, Estadão Conteúdo e AFP, matérias publicadas em 19/05/2011, 28/10/2018, 08/03/2019, 09/08/2021, 17/08/2023, 26/09/2023, 20/11/2024, 11/09/2025, 12/09/2025, e da Folha de S.Paulo, publicadas em 28/10/2018, 14/04/2022, 30/10/2022 e 30/06/2023.