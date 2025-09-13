Topo

Notícias

Datafolha: prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% dos brasileiros e oposição de 43%

São Paulo

13/09/2025 14h08

Pesquisa Datafolha divulgada há pouco revela que 50% dos brasileiros defendem a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e crimes correlatos, enquanto 43% são contra a medida.

O levantamento ouviu 2.005 eleitores na segunda (8) e na terça-feira (9), em meio ao julgamento de Bolsonaro, em 113 cidades do País. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos.

Em abril, primeira ocasião da pergunta aos participantes, 52% eram a favor da prisão do ex-presidente e 42%, contra. Já em julho, houve um empate técnico: 48% a 46%, respectivamente. A distância voltou a ser retomada na pesquisa atual.

Sobre a crença na execução da pena, em abril, 52% responderam que Bolsonaro escaparia de ser preso, contra 41%, o que ficou estável na pesquisa de julho (51% a 40%). Já na semana passada, em meio ao julgamento, 50% acreditavam que o ex-presidente iria para a cadeia, ante 40%.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Datafolha: prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% dos brasileiros e oposição de 43%

Explosão em bar em Madri deixa pelo menos 21 feridos

MP denuncia médicas por morte de menino que colocou grão de milho no nariz

Explosão em um bar de Madri deixa dezenas de feridos

Lula propõe mudar nome da EBSERH: 'Tem que ter nome mais digerível e popular'

Macabra Ilha das Bonecas no México inspira Lady Gaga e Tim Burton

Martine Grael se torna pioneira no SailGP de vela

Alckmin diz que anistia é tema que caberá em última análise ao Judiciário

Lula diz que saúde não tem esquerda ou direita: 'Sabemos o que aconteceu na covid'

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad no Espanhol