Topo

Notícias

CPI vai recorrer de decisão do STF que desobrigou 'Careca do INSS' de depor

O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS - Reprodução/BandNews TV
O lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS Imagem: Reprodução/BandNews TV

Brasília

13/09/2025 18h06

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá recorrer de decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que desobrigou Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti de comparecerem para depoimento no colegiado.

O presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), disse que a presença dos dois é "fundamental". "É fundamental que eles compareçam para que possamos esclarecer, com mais rapidez, tudo o que aconteceu. Respeito a decisão do ministro, mas considero injustificável permitir que não venham depor", afirmou.

Tanto o "Careca do INSS" (na segunda-feira, 15) como Camisotti (na quinta-feira, 18) estavam previstos para depor nesta semana.

Investigação da Polícia Federal aponta o "Careca do INSS" como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias. Camisotti, por sua vez, é suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema.

Os dois foram presos nesta sexta-feira, 12, em uma nova fase da Operação Sem Desconto. O escritório do advogado Nelson Willians foi alvo de buscas.

A Operação Cambota cumpre 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo ministro Andre Mendonça.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ex-mulher diz em TV que foi agredida pelo empresário Henrique CDs

Venezuela denuncia que EUA reteve barco pesqueiro em águas venezuelanas

Novo premiê francês revoga supressão de feriados e faz aceno à esquerda

CPI vai recorrer de decisão do STF que desobrigou 'Careca do INSS' de depor

ONU aos 80 anos: confiança abalada nas Nações Unidas é reflexo da crise do multilateralismo

Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

Tatuador é condenado por lesão após tatuar adolescente sem aval dos pais

Ultradireita reúne 110 mil em protesto anti-imigração no Reino Unido

Jovens afegãos refugiados vivem em abrigo em SP há quase dois anos

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado