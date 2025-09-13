Coronel exonerado após morte de inocente ganha cargo; pai se diz indignado

Três meses depois de ser exonerado do comando do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) por autorizar uma ação policial que terminou no homicídio de um inocente, o coronel Aristheu de Góes Lopes foi nomeado superintendente de Gestão Integrada da PM (Polícia Militar).

Em entrevista ao UOL, Fernando Guimarães, pai do jovem que morreu na operação do Bope, disse estar indignado com a nomeação.

O que aconteceu

Logo após o caso, os coronéis Aristheu de Góes Lopes e André Luiz de Souza Batista, do COE (Comando de Operações Especiais), foram exonerados. Na ação, em junho, PMs entraram em uma festa junina no Morro Santo Amaro, zona sul do Rio, e realizaram disparos. O office-boy Herus Guimarães Mendes da Conceição, 24, foi atingido pelo menos três vezes e não resistiu aos ferimentos. Além dos coronéis, outros 12 policiais que participaram da operação foram afastados do trabalho operacional.

Agora, Góes Lopes foi nomeado superintendente de Gestão Integrada da PM. PM atribuiu a promoção de Góes a "critérios técnicos e estratégias definidas pelo comando".

"Ficamos surpresos, indignados, bastante chateados", disse o pai de Herus à reportagem. De acordo com Fernando Guimarães, "é isso que se espera do governo atual". "O inquérito ainda não se encerrou pela Polícia Civil. Só queremos que a justiça seja feita com o máximo rigor", disse.

Espero que o próximo governador mude essa forma de agir nesses casos. Espero que a polícia aprenda com mais um erro e faça as operações com inteligência, porque isso não aconteceu naquela madrugada. Fernando Guimarães, pai de Herus, morto durante operação do Bope

Comissão repudia nomeação

A Comissão dos Direitos Humanos da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio) manifestou "profundo repúdio à nomeação do coronel". Em nota, relembrou que o próprio coronel admitiu publicamente que os agentes não seguiram os protocolos da corporação durante a ação.

A presidente da comissão questionou os critérios técnicos que levaram à nomeação. A deputada Dani Monteiro (PSOL) afirmou ser "inadmissível que um oficial vinculado a uma operação marcada pela violência desproporcional e pela violação de direitos fundamentais seja alçado a um cargo de tamanha relevância".

O governo do Rio de Janeiro sinaliza tolerância, e até mesmo cumplicidade, com práticas letais que vitimam, sobretudo, a juventude negra das favelas e periferias, perpetuando um modelo de segurança fracassado, pautado na lógica do confronto e não na preservação da vida. Deputada Dani Monteiro (PSOL)

Versões policiais inconsistentes

A PM apresentou três diferentes versões sobre a ocorrência. O primeiro motivo alegado era que policiais entraram na favela para retirar barricadas. Mas o Morro Santo Amaro não tem barricadas.

A segunda versão foi a de que o Bope recebeu uma denúncia de que uma facção rival tentaria uma invasão. Investigações revelaram, no entanto, que o argumento era frágil.

Foi apresentada, então, a terceira versão policial sobre a ocorrência. Dessa vez, foi informado que o Bope estava atrás do traficante Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, conhecido como Zeus, que é foragido de Rondônia. Foi identificado que ele não estava no local.

A PM informou que colabora "integralmente com o trabalho de investigação". A reportagem pediu à corporação os nomes, graus hierárquicos e número do inquérito, mas recebeu como resposta "negativo".

Além de Herus, outras cinco pessoas foram baleadas na ação do Bope. Segundo a Polícia Civil, nenhuma delas tinha envolvimento com tráfico de drogas ou crime organizado. As armas dos PMs foram apreendidas para perícia.