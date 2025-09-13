Topo

Como o governo Lula tenta se blindar de reações à condenação de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia em que foi condenado por tentativa de golpe de Estado - Sergio Lima - 11.set.2025/AFP
Anna Satie
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

13/09/2025 10h36

Após a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o governo Lula se prepara para reações em duas frentes, na esfera nacional e internacional.

O que aconteceu

Itamaraty divulgou nota dizendo que o Brasil não aceitará tentativa de interferência. O comunicado, publicado nos canais oficiais e nas redes sociais, rebateu ameaças feitas pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, após o desfecho do julgamento de Bolsonaro. "As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. Continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem", diz o texto.

Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia
Itamaraty, em nota

Rubio e Trump se manifestaram sobre condenação de Bolsonaro. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse o presidente Donald Trump, acrescentando que considerou a sentença "muito terrível" e "ruim para o Brasil". Questionado se imporia novas sanções ao país, ele não respondeu diretamente, mas balançou a cabeça afirmativamente.

"EUA responderão à altura a essa caça às bruxas", publicou Rubio. Ele não deu detalhes de como seria essa resposta. A publicação foi, inclusive, compartilhada pelo filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, que desde março está nos EUA articulando por sanções a autoridades e à economia brasileiras.

Governo brasileiro não descarta possibilidade de sanção coletiva, apurou o colunista do UOL Jamil Chade. "O fato é que o governo brasileiro se prepara já para algum tipo de retaliação, de sanção, de medida, de tarifa. Não se sabe exatamente de que forma elas virão. A questão é saber se ela será localizada ou focada em Alexandre de Moraes e nos outros ministros do STF que votaram ao lado dele, ou se virá alguma coisa mais ampla para o país em termos econômicos", disse.

Lula já afirmou publicamente que haverá reação. Em entrevista à TV Bandeirantes na última quinta, o presidente Lula (PT) disse que o governo "vai reagir na medida em que as medidas forem tomadas".

O presidente Lula concede entrevista à TV Brandeirantes no Palácio do Planalto - Ricardo Stuckert - 13.set.2025/PR - Ricardo Stuckert - 13.set.2025/PR
Uso de força, porém, é improvável. Antes de o STF selar a condenação de Bolsonaro, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump não teria medo de usar "o poderio econômico e militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão no mundo", ao ser questionada sobre sanções adicionais ao Brasil. Integrantes do Ministério da Defesa e da cúpula do Exército, porém, veem a ameaça com descrença. "Não existe possibilidade", apurou a colunista do UOL Carla Araújo.

Lula também rechaçou a fala. "Não vou responder à porta-voz, mas obviamente que os EUA precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de bananas", declarou à Band.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a declaração da Casa Branca como "totalmente inadmissível". "Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível'", disse a ministra.

Movimento para frear projeto de anistia

Gleisi se reuniu com ministros para discutir como barrar PL da anistia. Em entrevista ao Estadão, a ministra afirmou que o governo não vai admitir "traição de partidos" da base aliada em uma eventual votação de um projeto de lei para perdoar envolvidos no 8 de Janeiro. "Quem está no governo tem que ter compromisso com o governo. Está na base, tem cargo e vai votar contra? Aí não dá", disse.

Governo liberou R$ 2,3 bilhões em emendas Pix logo no início do julgamento de Bolsonaro. Num momento de discussões sobre a anistia e o desembarque de aliados do governo Lula, o montante foi liberado em um único dia, em 3 de setembro —um dia após a Primeira Turma começar a analisar o caso do ex-presidente.

No dia da condenação, Lula se reuniu com o presidente da Câmara. Na quinta-feira, o presidente recebeu Hugo Motta (Republicanos-PB) no Planalto, e os dois participaram de uma cerimônia para sancionar o projeto que criou a carteira nacional do docente.

Motta resiste em pautar o projeto, mas está pressionado. Segundo aliados, ele começou a discutir a possibilidade de votar uma proposta com redução de penas, que incluiria Bolsonaro também.

Policiais em frente à sede do STF em dia de julgamento da trama golpista - Mateus Coutinho - 9.set.2025/UOL - Mateus Coutinho - 9.set.2025/UOL
Enquanto isso, o STF segue com esquema de segurança reforçado. O prédio da Corte recebeu efetivo extra das Polícias Judiciárias de todo o país para julgamento, e a estratégia continua até 29 de setembro, quando Edson Fachin assumirá a presidência da Corte.*Com informações de Jamil Chade e Carla Araújo, colunistas do UOL, e Carolina Nogueira, do UOL, em Brasília

