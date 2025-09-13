China não participa de guerras nem as planeja, diz ministro de Relações Exteriores

A China não participa de guerras nem as planeja, disse seu ministro de Relações Exteriores neste sábado, depois que os Estados Unidos pediram a aliados que imponham tarifas sobre compradores de petróleo russo, que incluem a China.

Os EUA estão pedindo aos países que compram petróleo russo que parem de fazê-lo enquanto tentam garantir o fim da guerra da Rússia na Ucrânia. Washington impôs tarifas à Índia pela compra de cargas russas, mas se absteve de penalizar a China, que considera a Rússia um parceiro estratégico "para todos os climas".

A guerra não pode resolver os problemas, e as sanções apenas os complicam, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo esloveno na capital da Eslovênia, Ljubljana, de acordo com uma declaração de seu ministério.