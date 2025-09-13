Catedral de 1540 recebe Edu Lobo na volta do MIMO Festival a Olinda

13/09/2025 12h36

Costurar o repertório da música brasileira com o patrimônio histórico faz parte da proposta do Mimo Festival desde sua primeira edição. Em sua última passagem por Olinda, Hermeto Pascoal foi um dos nomes que conduziu a celebração à cultura brasileira na catedral, que não é o único espaço histórico a receber as atrações do festival, em que o público é convidado a transitar pelas ladeiras centenárias da cidade.

O Convento de São Francisco sedia o Fórum de Ideias, com rodas de conversa entre o público e artistas do festival; o Pátio da Igreja da Santa Sé terá parte da programação de cinema do MIMO; e entre os casarões da Praça do Carmo está o palco principal, com a icônica Igreja do Carmo ao fundo.

A idealizadora é diretora artística do festival, Lu Araújo, exalta que o patrimônio histórico da cidade não é apenas o cenário do festival, mas também o festival em si.

"O MIMO é um festival diferente, ele não ocupa um território, ele integra toda a cidade por onde passa, os cenários também fazem parte da programação do MIMO. Então, é sempre lindo, porque é uma cidade belíssima, com patrimônio fenomenal, tombado como patrimônio da humanidade, isso tem toda uma grande importância".

A Diretora artística, Lu Araújo, na abertura do MIMO Festival. Foto: Rogério Von Kruger/Divulgação

No palco principal, na Praça do Carmo, um dos momentos mais esperados era o retorno da formação original do grupo Cordel do Fogo Encantado, que junta poesia, oralidade e raízes pernambucanas em suas performances.

Antes da apresentação, Lirinha compartilhou com a Agência Brasil que o retorno em Olinda e durante o MIMO tinha uma mística especial para o grupo, que reencontrou seu público em um show que lotou o palco principal do festival.

Público lota Praça do Carmo para o retorno do Cordel do Fogo Encantado Foto: Rogério Von Kruger/Divulgação

Na programação deste sábado, ele participa ainda de uma conversa, mediada pela jornalista e pesquisadora Chris Fuscaldo, sobre a oralidade enquanto elemento de tradição, poesia e resistência no Nordeste.

"Entendemos a oralidade como um lugar que guarda profundos segredos da nossa sociedade, da formação da nossa sociedade. É memória, mas também invenção, criatividade. Entendo a herança oral, principalmente da poesia, como um testemunho, um depoimento e também uma denúncia de uma língua que não é portuguesa e, sim, brasileira", resume ele.

*O repórter viajou para Olinda a convite da organização do MIMO Festival

