Sangue e marcas de tiros são encontrados em carro de cobradores de dívida

Foram encontrados vestígios de sangue e várias marcas de disparos de arma de fogo na picape dos amigos que desapareceram após viajarem ao interior do Paraná para cobrar uma dívida.

O que aconteceu

Fiat Toro estava enterrado em uma área de mata perto de Icaraíma (PR). O carro foi localizado na tarde de ontem e retirado do bunker na madrugada deste sábado (13), segundo informações das forças de segurança do Paraná.

Foram identificados vestígios no veículo, como marcas de disparo de arma de fogo e sangue. Apesar disso, a polícia esclareceu que nenhum corpo foi encontrado no local. "Sobre o veículo, conforme já amplamente divulgado, foi confirmado que se trata do veículo das vítimas. Ele possui várias marcas de disparos de arma de fogo, tanto na lataria como no para-brisa, além de muitos vestígios de sangue", detalhou o delegado à frente da investigação, Gabriel Menezes.

Os quatro homens seguem desaparecidos. Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, não são vistos desde o dia 5 de agosto. Além deles, o homem que os contratou, Alencar Gonçalves de Souza, também desapareceu.

Amigos foram cobrar dívida de R$ 255 mil referente à compra de um imóvel. Eles tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram para a cidade paranaense, mas nunca mais foram vistos.

Carro foi encontrado a 9 km de onde homens foram vistos pela última vez

12 de set. 2025 - Escavadeira é utilizada para desenterrar carro de amigos cobradores que desapareceram em Icaraíma (PR) Imagem: Divulgação/Polícia Militar Ambiental do Paraná

As forças de segurança permanecem no local onde foi encontrado o automóvel. Região fica a aproximadamente 9 km de distância da propriedade onde os quatros homens foram vistos com vida pela última vez.

A Polícia Militar Ambiental divulgou um vídeo do momento em que o veículo foi encontrado. As autoridades não detalharam como conseguiram localizar o carro, mas explicaram que o Fiat Toro estava coberto com uma lona e completamente enterrado, conforme mostram as imagens divulgadas.

Carro foi apreendido e está sob a custódia da Polícia Civil. A corporação esclareceu que os trabalhos periciais ainda não se encerraram.

Mais buscas pelos desaparecidos serão realizadas na tarde de hoje. "Estamos apenas no aguardo da chegada da equipe dos bombeiros, que estão vindo de Curitiba. A previsão é retomar as buscas no início da tarde", disse o delegado. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil vão trabalhar juntos na mesma operação.

Cobradores de dívida estão desaparecidos há mais de um mês

Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto Imagem: Reprodução

Cobradores de dívida e o contratante estão desaparecidos desde o dia 5 de agosto. Foi há mais de um mês que os familiares tiveram um último contato com eles. A principal hipótese da polícia é de que os quatro foram mortos. "Não houve contato, nem pedido de resgate. O contexto do desaparecimento ao cobrar uma dívida indica que há uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas", afirmou o delegado Gabriel Menezes.

Polícia acredita que eles foram vítimas de uma emboscada dos devedores. Segundo a polícia, Alencar realizou a venda de um imóvel, mas o comprador não pagou as dez notas promissórias de R$ 25,5 mil. Esse homem não teve o nome divulgado. "Inicialmente, foi comentado que o valor da dívida era R$ 1 milhão, mas o que conseguimos levantar de concreto [no cartório] foi que a propriedade valia de R$ 255 mil. Não houve nenhum pagamento do valor acordado", declarou o delegado.

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos. O trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma no dia 4 de agosto e foi até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, no dia 5 de agosto", explicou Gabriel Menezes.

'Queremos uma resposta, o desespero é muito grande', diz família

Há um mês, Fabricia Pellini, 35, convive com a falta de notícias do marido, Diego Henrique Afonso. O casal, junto há 13 anos, vive em Olímpia, no interior de São Paulo. "Diego é uma pessoa tranquila, que corre atrás das coisas dele, um menino muito batalhador", descreveu a esposa.

Último contato dela com o marido foi na manhã do dia 5 de agosto. Eles se falaram por ligação e Diego disse que ia fazer de tudo para que a negociação terminasse bem em Icaraíma. À tarde, ela tentou novamente contato com o marido, mas nunca recebeu uma resposta. "A mensagem já não enviou", disse. No dia anterior, Diego havia dito que um dos homens com quem eles negociavam só andava armado.

Prints revelam troca de mensagens entre esposa e homem que desapareceu após viajar para cobrar dívida no Paraná Imagem: Cedido ao UOL

Famílias dos desaparecidos se uniram para acompanhar as investigações. "Estou sempre em contato com as outras famílias, tá muito difícil, queremos uma resposta porque o desespero é muito grande. Tem sido um mês muito triste", lamentou.

As esposas acreditam que eles ainda podem estar vivos. Fabricia diz que ainda há esperança, mas que as famílias também pensam que tudo pode ter acontecido, inclusive os assassinatos, principal linha de investigação da polícia em Icaraíma.

Serviço de cobrança era ofertado para credores que estavam com dificuldade de receber o valor. "Os três têm até algumas conduções para a delegacia, fruto de desentendimentos no momento dessas cobranças, mas nunca uma prisão por porte de arma de fogo, por ter agredido alguém, ou seja, a família relata que de fato é um serviço, uma cobrança de dívida, algo não convencional, mas nunca acompanhado de violência, de arma de fogo. Até o momento foram esses esclarecimentos que conseguimos dos familiares", acrescentou Gabriel Menezes.

Eles buscam aquelas dívidas que não têm mais expectativa de recebimento e fazem, nas palavras da família, uma pressão sobre aqueles devedores para que eles façam o pagamento. Mas eles são taxativos no sentido de que ao longo desses 13 anos nunca houve emprego de violência por esses indivíduos.

Gabriel Menezes, delegado à frente da investigação

Pai e filho são os principais suspeitos do desaparecimento

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Polícia Civil pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo. Pai e filho foram encontrados no início das buscas na propriedade rural onde a polícia desconfia que as vítimas desapareceram, e chegaram a ser ouvidos, mas negaram envolvimento no crime e foram liberados.

"No depoimento, eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida", explicou o delegado.

Um dia após prestarem depoimento, pai e filho fugiram de Icaraíma. Antônio e Paulo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Uma arma foi apreendida no distrito de Porto Novo em um outro endereço ligado a Antônio Buscariollo. No local, alvo de busca e apreensão, a polícia encontrou uma espingarda calibre. 12 com numeração suprimida e munições. O equipamento foi enviado para a perícia.

Arma é apreendida em operação que investiga desaparecimento de quatro pessoas em Icaraíma Imagem: Divulgação/PCPR

Antônio tem antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo. Paulo não tem passagens pela polícia. Outras pessoas da mesma família também são investigadas, incluindo um segundo filho de Antônio que tem antecedente criminal por homicídio. Os nomes dos demais investigados não foram divulgados.

Localização dos suspeitos pode ajudar a desvendar o caso. "Pode permitir que a gente encontre os corpos, em caso de homicídio, ou o cativeiro onde esses homens podem estar", afirmou Gabriel Menezes. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos homens pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

O UOL não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.