Calma retorna ao Nepal após dias de protestos; presidente dissolve Parlamento e convoca eleições

13/09/2025 11h11

Depois de vários dias de tumultos e protestos, a calma voltou às ruas do Nepal neste sábado (13). Na capital, Catmandu, onde foi imposto um toque de recolher, as lojas reabriram e o tráfego de veículos foi retomado. O presidente do país ? que tem cerca de 30 milhões de habitantes e está localizado entre a China e a Índia ? convocou novas eleições para daqui a sete meses.

O presidente nepalês, Ramchandra Paudel, dissolveu o Parlamento e anunciou eleições para março de 2026. O comunicado encerra uma semana de tensões elevadas, que resultaram na destituição do primeiro-ministro K.P. Sharma Oli e na nomeação da ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, como chefe de governo interina.

Segundo a declaração oficial emitida na noite de sexta-feira (12), a Câmara dos Representantes foi dissolvida e novas eleições foram marcadas para 5 de março de 2026.

A onda de protestos foi desencadeada pela decisão do governo de proibir o uso de redes sociais ? medida que já foi revogada. Os jovens nepaleses também se manifestam contra a corrupção na política. 

O Parlamento foi incendiado, assim como a residência do primeiro-ministro, que não teve escolha a não ser renunciar.

A repressão aos protestos deixou pelo menos 51 mortos e mais de 1.300 feridos.

Os distúrbios começaram no início da semana, quando a polícia reprimiu brutalmente os protestos que denunciavam o bloqueio das redes sociais e a corrupção da elite.

Desde a abolição da monarquia, em 2008, o Nepal tem enfrentado instabilidade política e econômica. A escassez de empregos tem levado milhões de nepaleses a buscar trabalho em outros países.

