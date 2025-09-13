Jovens afegãos refugiados vivem em abrigo em SP há quase dois anos

Há quase dois anos, dois primos afegãos de 17 anos vivem em um abrigo em São Paulo enquanto esperam o reencontro com suas famílias.

O que aconteceu

Os adolescentes fugiram do Afeganistão por conta da violência e crise humanitária. Os jovens chegaram ao Brasil sozinhos em 2023, segundo reportagem do Jornal Hoje.

Os pais foram para o Irã e enfrentam burocracias para chegar ao Brasil. Isso porque o governo brasileiro editou uma nova portaria que endureceu as regras para autorização de vistos humanitários.

DPU (Defensoria Pública da União) afirma que adolescentes apresentam sinais de abalo emocional pela incerteza. Em entrevista ao JH autorizada pela Justiça, um dos jovens relatou que deixou Cabul, capital afegã, em agosto de 2023 e que ao chegar ao Brasil foi levado a um abrigo por ser menor de idade.

DPU afirma que tenta regularizar a entrada de famílias no Brasil há um ano. De acordo com a reportagem, o Ministério das Relações Exteriores negou os pedidos em abril deste ano.

Nova portaria determina que autorização para visto humanitário está condicionada a carta convite de entidades da sociedade civil habilitadas para o acolhimento. Os pais dos refugiados afegãos não têm esse documento e não constam nas listas dessas entidades, portanto tiveram as solicitações negadas.