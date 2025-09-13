Brasileiro: Fluminense e Corinthians medem forças no Maracanã

? Corinthians (@Corinthians) September 13, 2025

No 12º lugar, o Timão soma 26 pontos no Brasileirão. Há quatro meses à frente do Alvinegro Paulista, o técnico Dorival Júnior avalia o próprio trabalho: "A satisfação e o prazer é ver a evolução individual dos jogadores. Vários atletas têm crescido, demonstrando confiança, aumentando o desempenho e se dedicando nos treinos. Os jovens que estão recebendo oportunidades estão sendo preparados para, em breve, se apresentarem com mais frequência ao torcedor".

A provável escalação do Corinthians para esta partida deve ser: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.

No primeiro turno do Brasileirão, em Itaquera, o Flu derrotou o Corinthians pelo placar de 2 a 0.

Transmissão da Nacional

A Rádio Nacional transmite as emoções de Fluminense e Corinthians com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: