Autoridades dos EUA conversam em Cabul sobre norte-americanos detidos no Afeganistão

CABUL (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos conversaram neste sábado com autoridades de Cabul sobre norte-americanos detidos no Afeganistão, segundo o governo do Taliban, enquanto a Casa Branca pressiona para libertar cidadãos que considera injustamente detidos no exterior.

Adam Boehler, enviado especial do governo Trump para os reféns, e Zalmay Khalilzad, ex-enviado especial dos EUA para o Afeganistão, reuniram-se com o ministro das Relações Exteriores do Taliban, Amir Khan Muttaqi.

Os dois lados continuarão as conversas no futuro, "especialmente em relação aos cidadãos presos nos países um do outro", disse o Ministério das Relações Exteriores afegão em um comunicado.

O Departamento de Estado dos EUA e a Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Khalilzad, que liderou as negociações de paz com o Taliban antes da tomada do Afeganistão em 2021, não respondeu a uma ligação telefônica pedindo comentários.

Uma fonte familiarizada com a posição do governo Trump disse que havia frustração em Washington com o lento processo do Taliban de cumprir seus compromissos internacionais sobre direitos e reféns, o que diminuiu as perspectivas de um acordo sobre minerais críticos ou de melhorar as relações mais amplas.