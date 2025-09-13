Topo

Austrália investirá US$ 8 bilhões em instalações para submarinos nucleares

13/09/2025 21h10

A Austrália investirá inicialmente 12 bilhões de dólares australianos (cerca de 8 bilhões de dólares americanos ou 43 bilhões de reais) para equipar um de seus estaleiros com a capacidade necessária para construir uma frota de submarinos nucleares, anunciou o governo neste domingo (14, noite de sábado no Brasil). 

Esta "quantia muito significativa" será gasta ao longo de uma década em uma instalação de construção e manutenção naval na Austrália Ocidental, afirmou o ministro da Defesa, Richard Marles.

