AGAFUC conquista octacampeonato do Brasileiro de futebol de cegos
"Começamos perdendo, mas conseguimos buscar o empate e vencer nos pênaltis. O Ricardinho marcou um gol decisivo, mostrando sua qualidade, e superamos as dificuldades anteriores nas cobranças. É um sentimento positivo. Conseguimos o oitavo título brasileiro, coroando 15 anos de trabalho da equipe. Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nossos jogadores se superaram e merecem os parabéns", declarou o técnico da equipe gaúcha, Rafael Astrada.
Antes da decisão da competição, o APACE-PB garantiu a medalha de bronze ao derrotar o AMC-MT por 2 a 0, com dois gols de Paulinho.