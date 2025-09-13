AGAFUC conquista octacampeonato do Brasileiro de futebol de cegos

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) September 12, 2025

Com esta conquista, a AGAFUC chegou ao terceiro título consecutivo na competição, o seu oitavo na história (após as vitórias em 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024), e permanece sendo a equipe mais vencedora da história do torneio.

"Começamos perdendo, mas conseguimos buscar o empate e vencer nos pênaltis. O Ricardinho marcou um gol decisivo, mostrando sua qualidade, e superamos as dificuldades anteriores nas cobranças. É um sentimento positivo. Conseguimos o oitavo título brasileiro, coroando 15 anos de trabalho da equipe. Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nossos jogadores se superaram e merecem os parabéns", declarou o técnico da equipe gaúcha, Rafael Astrada.

Antes da decisão da competição, o APACE-PB garantiu a medalha de bronze ao derrotar o AMC-MT por 2 a 0, com dois gols de Paulinho.