Topo

Notícias

AGAFUC conquista octacampeonato do Brasileiro de futebol de cegos

13/09/2025 15h15

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) September 12, 2025

Notícias relacionadas:

Com esta conquista, a AGAFUC chegou ao terceiro título consecutivo na competição, o seu oitavo na história (após as vitórias em 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024), e permanece sendo a equipe mais vencedora da história do torneio.

"Começamos perdendo, mas conseguimos buscar o empate e vencer nos pênaltis. O Ricardinho marcou um gol decisivo, mostrando sua qualidade, e superamos as dificuldades anteriores nas cobranças. É um sentimento positivo. Conseguimos o oitavo título brasileiro, coroando 15 anos de trabalho da equipe. Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nossos jogadores se superaram e merecem os parabéns", declarou o técnico da equipe gaúcha, Rafael Astrada.

Antes da decisão da competição, o APACE-PB garantiu a medalha de bronze ao derrotar o AMC-MT por 2 a 0, com dois gols de Paulinho.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Novo premiê francês revoga supressão de feriados e faz aceno à esquerda

CPI vai recorrer de decisão do STF que desobrigou Careca do INSS de depor na comissão

ONU aos 80 anos: confiança abalada nas Nações Unidas é reflexo da crise do multilateralismo

Mulher é presa após agredir enfermeira com ofensas racistas em UPA no ABC

Justiça torna réus 4 PMs de SP que mataram homem em surto com 46 tiros

Tatuador é condenado por lesão após tatuar adolescente sem aval dos pais

Ultradireita reúne 110 mil em protesto anti-imigração no Reino Unido

Jovens afegãos refugiados vivem em abrigo em SP há quase dois anos

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado

Drone de Kiev atinge refinaria russa; Kremlin reivindica aldeia na Ucrânia

Agredida após show punk morreu 'por provável uso de cocaína', diz laudo