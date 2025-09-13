Topo

Adolescente desaparece após afogamento no Leme; corpo da namorada é achado

Adolescentes que desapareceram eram um casal de namorados - Reprodução/Instagram
Adolescentes que desapareceram eram um casal de namorados Imagem: Reprodução/Instagram
Debora Alexandre
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/09/2025 15h42

Paulo Ricardo de Souza Silva, 15, e sua namorada, Niquely Pereira Santana, 14, desapareceram na quarta-feira (10) na praia do Leme, zona sul do Rio.

O que aconteceu

Casal de adolescentes tentava salvar parentes. Eles estavam com o pai de Paulo, Ricardo Costa, 37, que começou a se afogar ao buscar uma bola que caiu no mar durante um jogo de futebol com a família, na areia da praia.

Cinco pessoas entraram na água, nas proximidades do costão da praia do Leme. Três delas, dois homens e uma mulher, foram resgatadas com vida por salva-vidas e levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, segundo o Corpo de Bombeiros. No entanto, Paulo e Niquely foram arrastados pela correnteza.

Niquely foi encontrada anteontem. O salva-vidas do 4º GMAR confirmou ao UOL que resgatou um corpo localizado por populares na prainha de Piratininga, na cidade vizinha de Niterói. O IML confirmou tratar-se da adolescente.

Corpo da jovem foi sepultado no esta manhã. A cerimônia ocorreu no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona norte do Rio.

Buscas por Paulo Ricardo seguem de forma ininterrupta, mas bombeiros enfrentam dificuldades. Aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas estão sendo usados, mas o mar agitado —com ondas de até dois metros de altura— têm dificultado o trabalho.

*Com informações da Agência Brasil

