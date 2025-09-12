Wall Street tem variações modestas após recordes de alta, mas caminha para ganhos na semana

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street rondavam a estabilidade em negociações voláteis nesta sexta-feira, após marcar recordes de alta na sessão anterior, mas seguiam a caminho de registrar ganhos em uma semana de dados econômicos que solidificaram as expectativas de cortes nas taxas de juros.

Na quinta-feira, os mercados foram impulsionados por altas nas ações da Tesla e da Micron Technology, enquanto um relatório de inflação reforçou expectativas de que o banco central dos EUA cortará os juros na próxima semana.

Os investidores já estavam prevendo uma redução de 25 pontos-base na taxa depois que uma série de indicadores recentes mostrou que o mercado de trabalho estava pior do que se pensava anteriormente.

Um relatório fraco sobre o emprego fora do setor agrícola em agosto, entretanto, aumentou as apostas em um corte maior, de 50 pontos-base, que atualmente está em 7,5%, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

Após os dados de inflação, os preços de mercado agora refletem as expectativas de três cortes de 0,25 ponto percentual em cada reunião restante do Fed este ano.

"É provável que vejamos 75 pontos-base de uma forma ou de outra este ano e provavelmente outros 50-75 pontos-base nos próximos 12 meses... isso é mais importante do que necessariamente a cadência de como recebemos isso", Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

Uma leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para setembro ficou em 55,4, em comparação com as estimativas de 58, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

Às 11h06 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average caía 0,17%, para 46.030,94 pontos, o S&P 500 tinha variação positiva de 0,02%, para 6.588,57 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,20%, para 22.087,64 pontos.

As quedas nas ações de serviços de comunicação, incluindo a Alphabet e a Meta Platforms, compensavam os ganhos das ações de tecnologia de peso pesado no S&P 500.

As ações do setor de energia do índice de referência ficaram mais altas, acompanhando um aumento de quase 2% nos preços do petróleo.

Enquanto isso, as perdas nas ações industriais e de consumo discricionário pesavam sobre o Dow.

Os três principais índices, no entanto, devem registrar ganhos na semana, em grande parte ajudados por um renascimento no comércio de inteligência artificial após previsão otimista da gigante da computação em nuvem Oracle na terça-feira.

Isso desencadeou uma recuperação nos semicondutores ligados à IA e nas empresas de serviços públicos que alimentam os data centers no início da semana, preparando o setor de tecnologia da informação do S&P 500 para superar seus pares nesta semana.

Até o momento, os índices estão em território positivo em setembro -- mês que, historicamente, é considerado ruim para as ações dos EUA, onde o índice de referência S&P 500 caiu 1,5% em média desde 2000, segundo dados compilados pela LSEG.