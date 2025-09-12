Topo

Wall Street abre perto da estabilidade após recordes de alta, mas a caminho de ganhos semanais

12/09/2025 11h20

(Reuters) - Os índices de Wall Street operavam perto da estabilidade na abertura do pregão nesta sexta-feira, depois de atingirem recordes de alta na sessão anterior, embora seguissem a caminho de registrar ganhos na semana após dados econômicos que solidificaram as expectativas de cortes nas taxas de juros.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,07% na abertura, para 46.077,14 pontos. O S&P 500 subia 0,05%, para 6.590,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,16%, para 22.078,629 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)

