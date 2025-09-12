PL usa voto de Fux como arma para tentar rebater condenação de Bolsonaro

A avaliação do ministro do STF Luiz Fux de que Jair Bolsonaro (PL) não tentou dar um golpe está sendo usada —e continuará sendo— pela oposição para rebater a condenação do ex-presidente a mais de 27 anos de prisão.

O que aconteceu

Fux deu argumentos jurídicos às denúncias de perseguição feitas pela oposição. Essa é a leitura do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). O deputado afirmou que o ministro destoou dos colegas de STF em um julgamento com cartas marcadas.

O líder do PL declarou que o engajamento nas redes sociais da direita aumentou 30% ontem. O motivo seriam postagens de trechos do voto de Fux, que inocentou Bolsonaro, em leitura que durou 12 horas. Muitas das publicações faziam contraponto das falas de Fux com outras do ministro Alexandre de Moraes.

Sóstenes ressaltou que Fux deu ânimo à militância. Para o líder do PL, o longo voto do ministro serve de alento para a pauta da direita. Ele adiantou que parlamentares da oposição vão repetir as posições de Fux em discursos no Congresso na próxima semana.

O deputado Zucco (PL-RS) chamou o voto de Fux de "devastador". Líder da oposição, ele acrescentou que o ministro verbalizou as reclamações da direita de que o processo contra Bolsonaro é "meramente político e conduzido por ministros alinhados ao governo".

O parlamentar disse que Alexandre de Moraes foi parcial. Justificou que, para ele, o ministro relator da ação contra Bolsonaro foi vítima e juiz no mesmo caso. Por fim, declarou que a condenação vai ajudar na aprovação da anistia.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) acredita que as pautas contra o Judiciário ganharão força no Congresso. Há um pacote anti-STF com vários projetos no Senado e na Câmara. Ela destacou um que trata da criação de um órgão para analisar atos suspeitos de integrantes do STF.