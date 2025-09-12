Topo

Notícias

Voo da United Airlines faz pouso de emergência no Japão e duas pessoas ficam feridas

12/09/2025 12h14

TÓQUIO (Reuters) - A United Airlines informou na sexta-feira que duas pessoas sofreram ferimentos leves após um voo com destino a Cebu, nas Filipinas, fazer um pouso de emergência devido a preocupações com um possível incêndio no compartimento de carga.

O voo 32 da United, um Boeing 737-800 com 135 passageiros e sete tripulantes a bordo, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Kansai, em Osaka, após decolar do Aeroporto de Narita, perto de Tóquio.

Todos os passageiros e tripulantes a bordo saíram pelos escorregadores de emergência, enquanto os dois feridos foram levados ao hospital, informou a United.

A companhia aérea acrescentou que uma verificação de manutenção inicial não mostrou indícios de incêndio na aeronave.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com o aeroporto de Kansai, polícia local, bombeiros e o Ministério dos Transportes por telefone fora do horário comercial.

(Reportagem de Satoshi Sugiyama e Mariko Katsumura)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Animal mais feliz: conheça o Quokka, marsupial que está sempre sorrindo

Exportadores dos EUA reportam vendas de 22 mil t de óleo de soja à Coreia do Sul

Otan lança "sentinela" para reforçar seu flanco leste, diz secretário-geral

STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Rússia reduz taxas de juros diante do medo de uma desaceleração econômica

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF